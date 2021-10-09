Çocuklarda RSV salgınına dikkat!

Son zamanlarda çocuklar arasında görülen bir virüs pandemi dolayısıyla anne babaları her zamankinden daha fazla kaygılandırıyor. Konuyu haberturk.com'a değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Şu anda çocuklar arasında RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs) çok yaygın. Sağlıklı bir çocuk için değil ama bir yaşından küçük ve prematüre bebekler ile belirli yaşın üzerinde kronik hastalığı olanlar için tehlikeli olabilir" dedi.

Seçkin RSV'nin; öksürük, nezle, ateş, hırıltı, kulak ve boğaz ağrısı hatta bazen kusma ve ishal gibi koronavirüs ile benzer belirtiler gösterdiğini ifade etti. Dr. Şirin Seçkin "Bunlar çok akraba virüsler olduğu için en doğru tanı test ile elde edilebilir. Seçkin RSV'nin en sık Eylül ile Mayıs ayları arasında, özellikle de grip gibi Aralık, Ocak, Şubat aylarında görüldüğünü söyledi.

EN İYİ ÖKSÜRÜK ŞURUBU SU

RSV'nin tedavisine de değinen Dr. Şirin Seçkin, "Şikayetler hafif seyrediyorsa meyve, sebze ve protein ağırlıklı sağlıklı beslenme ve su yeterlidir. En iyi öksürük şurubu sudur" dedi. Çok rahatsız edici ağrı ve yüksek ateş varsa ateş düşürücü verilebileceğini söyleyen Seçkin, "Zatürre ya da orta kulak enfeksiyonu gibi durumlarda antibiyotik tedavisi uygulanmalı" dedi.

D VİTAMİNİ ÖNEMLİ

RSV gibi virüsler ortamda varsa korunmanın çok kolay olmadığını dile getiren Dr. Şirin Seçkin, bağışıklığı güçlü olan çocukların bu virüsleri alsa bile kolay atlattığına dikkat çekti. Ebeveynlerin paniklemesine gerek olmadığını ifade eden Seçkin "Çocuğunuzu sağlıklı besleyin, anne sütü verin, yanında sigara içmeyin yeter. Mucizevi bir vitamin yok ancak tüm araştırmalar D vitamini düzeyi yüksek olan çocukların koronavirüs dahil bu tür enfeksiyonları daha kolay geçirdiğini gösteriyor" tavsiyelerinde de bulundu.