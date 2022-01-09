Konuşma geriliği çocuklarda oldukça sık karşılaşılan ve ebeveynlerde kaygı uyandıran bir sorun. Uzmanlar özellikle iki yıldır yaşanan pandemi sürecinin bu problemi daha da artırdığına dikkat çekiyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, çocuğun dil gelişiminin kendi ayına ya da yaşına göre belirgin derecede farklı olması durumunun ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Dr. Seçkin "Çocuğun 2-3 aylıkken karşısındakine gülümsemesini ve kendince sesler çıkarmasını, dokuz aylıkken hecelemeye başlamasını, bir yaşına geldiğinde de en azından bir kelimeyi doğru düzgün söylemesini bekleriz" dedi. Dr. Şirin Seçkin pandemi sürecinde 1-3 yaş grubunun dil gelişiminin oldukça olumsuz etkilendiğini belirterek "Bazı aileler çok izole bir hayat yaşadılar ve çocuk bu süreçte yeterince uyarı alamadı" şeklinde konuştu.
ÜÇ YAŞINDAN ÖNCE ETKİLİ
Çocukların taklit ederek öğrendiğine dikkat çeken Dr. Seçkin, bebeklerle yeni doğan döneminden itibaren bol bol konuşulması gerektiğinin çok önemli olduğunu söyledi. Ebeveynlerin konuşma geriliği problemini genellikle 2,5-3 yaş civarında konuşmanın gecikmesinden anladığını ifade eden Dr. Seçkin, biraz dikkatli bir ailenin, bir sorun olup olmadığını 1-1,5 yaşında anlayabileceğini belirtti. Dr. Şirin Seçkin "İnsan beyninin en hızlı geliştiği dönem ilk üç yıldır bu nedenle konuşma terapisi gibi tedaviler üç yaşından önce daha etkili" dedi.
BEŞ ÇOCUKTAN BİRİ
Her beş çocuktan birinde konuşma geriliği probleminin yaşandığını ifade eden Dr. Seçkin "Konuşma geriliğinde genetik faktörlerin yanı sıra duyma güçlüğü, uyaran eksikliği, düşük doğum tartısı gibi faktörler etkili olabiliyor. Bir de prematüre bebeklerde sık rastlanan bir sorun" dedi. "Altıncı aydan itibaren bebeğe kitap okumayı bir rutin haline getirilmek lazım" şeklinde konuşan Dr. Şirin Seçkin eğer erken fark edilirse evde ekranları kapatıp çocukla daha fazla konuşmak ve vakit geçirmenin bile sorunu çözmede etkili olduğunu söyledi.
GÖZ KONTAĞINA DİKKAT
Konuşma geriliği ile otistik spektrum bozukluğunun ayırt edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin böyle bir durumda konuşma geriliğine eşlik eden farklı belirtiler de olduğunu söyledi. Yeni doğan bebeklerin ilgisini en çok insan yüzlerinin çektiğini belirten Seçkin "Eğer bir bebek hiçbir şekilde göz kontağı kurmuyorsa, dış dünyayı merak etmiyor, seslere ve hareketlere tepki vermiyorsa, tek bir nesneyle saatler geçiriyorsa endişelenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
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