Çocuklarda kalp sağlığını tehdit eden tehlike!

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Erişkinlerde aşırı kilolu olma, eşlik eden kanda yüksek kolesterol ve kan şekeri değerleri ile yüksek tansiyon değerleri birlikteliğinde metabolik sendrom adı verilen hastalık ortaya çıkıyor. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik, metabolik sendromda yaşam kalitesinin bozulmasına neden olan hastalıkların yaşamın kaybına da neden olabildiğini ifade ederek şunları söyledi: "Çocuklarda da giderek artan oranda bu duruma rastlanılması dikkat çekmektedir."

ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM TANISI

Çocuklarda metabolik sendrom tanısı için bazı kriterler belirlendiğini aktaran Çevik, "Bu kriterler başlıca aşırı kilolu olma (obezite), kanda yağ değerlerinin yüksek olması (hipertrigliseridemi), kanda şeker değerlerinin yükselmesi (diyabet ile birlikte veya uygunsuz kan şekeri yükseklikleri) ve yüksek tansiyon olarak sayılabilir" dedi.

OBEZİTE DÜNYADA GİDEREK ARTIYOR

Metabolik sendrom sıklığının ülkemizde de dünyada da tam olarak bilinmediğini söyleyen Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak aşırı kilolu olma (obezite), sağlıksız beslenme alışkanlıkları, egzersiz yapmama durumu ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. Erken çocukluk döneminde başlayan aşırı kilolu olma durumu geçtiğimiz pandemi döneminde hareket kısıtlanması ve bilgisayar-cep telefonu-tablet gibi ekran bağımlılığının artması ile hızlanmıştır. Teşhis için açlıkta alınmış kan örneklerinde kandaki yağların ve kan şekerinin ölçülmesi ile tansiyon değerlerinin ölçülmesi tarama amaçlı kullanılmaktadır. Kanda yağların artması ve tansiyon yüksekliği ile birlikte erişkinlerde olduğu gibi erken yaşlarda başlayan başlayan ateroskleroz durumuna (damar sertliği) neden olduğu bilinmektedir."

TEDAVİYE SAĞLIKLI BESLENMEYLE BAŞLANIYOR

Tedavide önceliğin sağlıklı beslenme düzenlemesi olduğunu kaydeden Çevik, "Aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaların kısıtlanması ile başlanır. İkinci olarak fizik aktivite günlük 20 dakika ile başlanarak günlük 1 saate kadar çıkarılması önerilmektedir. İlaç tedavisi eğer yüksek tansiyon değerleri, yüksek kan şekeri değerleri ve kandaki yağların dağılımının bozuk olması durumunda kullanılmaktadır" dedi.

Çevik, "Sonuç olarak, metabolik sendromun mevcut çalışmalarda çocuklarda başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere birçok organı (karaciğer yağlanması gibi) tehdit eden bir hastalık olduğu tespit edilmiştir. Erken teşhis ve tedavi her zaman olduğu gibi çocukların ilerideki yaşamlarının sağlıklı olması için hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.