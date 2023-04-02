Çocuklara vitamin takviyesi yapılmalı mı?

Anne babalar için en büyük endişe kaynaklarından biri çocuklarının gelişimlerinin normal seviyede olup olmadığı. Bu endişe bazen bir uzmana danışmadan çocuklara vitamin takviyesi yapılmasına neden oluyor. Ancak bunun doğru olmadığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin konuyla ilgili merak edilenleri haberturk.com için değerlendirdi.

TEHLİKELİ OLABİLİR

Vitaminlerin suda eriyenler ve yağda eriyenler olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Suda eriyen vitaminler böbrekler vasıtasıyla vücuttan atılıyor ama yağda eriyen vitaminler vücutta birikiyor ve uzun süre kullanılırsa zehirlenmelere yol açıyor" dedi. Dr. Seçkin "Örneğin her çocuk D vitamini almalı ama eğer doktora sormadan çok yüksek dozlarda verilirse bu tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Yine A, E ve K vitaminleri vücutta birikerek toksik etki yaratabiliyor" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin "Eğer çocuk sağlıklı besleniyor ve kendi ailesine benzer şekilde büyüyorsa ekstra vitamin vermeye gerek yok. Ancak her vitaminin eksikliği bazı bulgulara neden olur. Örneğin biyotin eksikliği saç dökülmesine ve incelmesine neden olur. Belirtileri takip etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI BESLENMENİN YERİNİ TUTMUYOR"

Vitaminlerin hiçbir zaman sağlıklı beslenmenin yerini tutmadığını belirten Dr. Seçkin "Çünkü kötü beslenme bağırsak florasını bozduğu için vitaminler bağırsaktan emilmiyor. Ayrıca sağlıksız gıdaların içeriğindeki yağ, şeker, karbonhidrat ve diğer katkı maddeleri vitaminlerin emilimini bozuyor" dedi. Mevsimsel salgın hastalıkların arttığı sonbahar ve kış aylarında da çocuklara takviye vitamin verme eğiliminde artış olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Bu süreci de yine sağlıklı beslenme, meyve ve sebze ağırlıklı gıdalarla atlatmaya çalışmak daha doğru. Daha fazla C vitamini vermek daha fazla fayda anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

KULAKTAN DOLMA BİLGİLER VE REKLAMLAR

Vitamin takviyelerinin son zamanlarda giderek daha yaygın kullanılmasının nedenlerini anlatan Dr. Şirin Seçkin "Birincisi bu çok büyük bir endüstri. Sadece ABD'de senede 30 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz ve giderek de büyüyor. Eczanelerin neredeyse yüzde 80'i rengarenk vitamin kutularıyla dolu. İkincisi anneler kendi aralarında konuşuyorlar ve pek çok kişi kulaktan dolma bilgilerle bu takviyeleri kullanıyor" dedi. Çocuklara takviye olarak D vitamini ile Omega3 verilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin ergenlik dönemindeki kız çocuklarında ise demir, biyotin ve B12 gibi vitaminlerin periyodik takibinin önemli olduğunu söyledi.

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