BAŞVURULAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILACAK
Şeker ölçüm cihazı yardımına başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağı bilgisini veren Yanık, şunları kaydetti: "Desteğimizi hızlı ve etkin bir şekilde çocuklarımıza ulaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, 81 il Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız ile saha çalışmaları yaptık ve elde ettiğimiz veriler sonrasında programımızın çerçevesini belirledik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik şeker ölçüm cihazı yardımımızda başvuruları başlattık."