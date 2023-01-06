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Çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı başvuruları başladı! Şeker ölçüm cihazı yardımı başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak?

Çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı başvuruları başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı başvuruların başladığını açıkladı. Açıklamaların ardından şeker ölçüm cihazı yardımı başvurularının nasıl ve nerden yapıldığı merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

Giriş: 06.01.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada kan şekeri seviyesinin normal seviyede seyretmesinin diyabet hastaları açısından önemli olduğunu vurgularken söz konusu durum hakkında yardım başlattıklarını dile getirdi. Peki, şeker ölçüm cihazı yardımı başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

  • BAKAN YANIK DUYURDU

    Bakan Yanık, TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazı ile sensörlerinin en fazla iki yıllık teminini sağlayacaklarını bildirdi.

  • BAŞVURULAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILACAK

    Şeker ölçüm cihazı yardımına başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağı bilgisini veren Yanık, şunları kaydetti: "Desteğimizi hızlı ve etkin bir şekilde çocuklarımıza ulaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, 81 il Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız ile saha çalışmaları yaptık ve elde ettiğimiz veriler sonrasında programımızın çerçevesini belirledik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik şeker ölçüm cihazı yardımımızda başvuruları başlattık."

  • Diyabet tanısı almış kişilerin kullanması gereken ilaç, insülin, şeker ölçüm çubukları ve cihazlar gibi ihtiyaçların bir kısmının muhtaçlık kriterleri gözetilmeksizin ilgili hekim raporlarına istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını da hatırlatan Bakan Yanık, "Bunun haricinde biz de Bakanlık olarak sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza şeker ölçüm cihazı yardımında bulunacağız" ifadesini kullandı.

  • İhtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için 50 başlıkta sosyal yardım programını sürdürdüklerinin altını çizen Yanık, ayrıca vatandaşların taleplerini de gündemlerine aldıklarını bildirdi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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