Çocuklara roket hızında İngilizce!

EdTech (Eğitim Teknolojisi) şirketi Novakid, 2021’in sonbahar döneminde ilk marka sembolü değişikliği için 100.000$ harcadı. Novakid, bu projeyi BBDO/Proximity reklam ajansıyla birlikte yürüttü. Bu görsel değişiklik, şirketin hızlı ve kapsamlı şekilde büyümesi ve yeni pazarlara girmek istemesi nedeniyle gerçekleştirildi.

Novakid, şirketin yaklaşan 5. yıl dönümünü vurgulamak için marka sembolünü yeniledi. Novakid, bir EdTech startup şirketi olarak kurulduğu 2017’den bu yana gelişip büyük bir uluslararası şirket haline gelerek Avrupa online İngilizce dil eğitim sektörünün lideri oldu. Sadece 2021 yılının başlangıcından bu yana online platformun kullanıcı sayısı %700’lük bir artış gösterdi. Şirketin toplam müşteri tabanı, 2021 Kasım ayı itibarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgelerindeki 45 ülkeden 500.000 kullanıcıya ulaştı. Novakid’in şu andaki bilişim altyapısı aynı anda 1.100 dersin yürütülmesine izin veriyor ve daha da geliştirilmesi için planlar yapılmış durumda.

Marka logo değişikliği, ilk olarak uluslararası piyasalardaki büyüme ve içeriğin kültürel açıdan çeşitlenmesi nedeniyle gerçekleştirildi. Tüm ülkelerde kolayca anlaşılan yeni, sade ve isabetli görsel sembollerle, kullanıcılarla olan iletişim kalitesinin artırılması amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda, şirket logosu sadeleştirildi ve marka sembolünün renk paleti ve yazı karakterleri oluşturuldu.

Novakid, pazarlama açısından, çocukların EĞLENEREK İngilizce öğrendiği ve ebeveynlerin onların “roket hızındaki” ilerlemesini gözlemleyebildiği bir yer olarak kaldı.

Çok uluslu bir örnek olarak Fransız, İranlı ve Çinli üç çocuk hayal edin. Bu çocukların üçü de oyun alanında oynarken uzaya roket fırlatma oyununu aynı şekilde oynarlar. Yaşı ya da etnik kültürü ne olursa olsun, herkes açısından anlaşılabilir olduğu için, “Roket” sembolünü amacımıza uygun gördük.

Novakid’in yeni marka sembolü, dünyanın dört bir yanındaki çocukların oyun oynayıp öğrenebildiği bir “oyun alanını” vurguluyor, çünkü eğlence ve çocuğun kendi ortamına benzerlik, erken yaşta dil öğrenimi açısından çok önemlidir.

Yeni “Başlamak için Doğru Yer” (The Right Place to Start) sloganı, Novakid’in çocuklara İngilizce öğretme konusundaki uzmanlığını aktarıyor. Daha renkli olarak güncellenen kimlik, şirketi rakiplerinden ayıran net ve canlı bir görsel tarz yaratıyor.

“Yeni görselin stratejik amacı, “Çocuklar için İngilizce” ve “Novakid” ifadelerini eş anlamlı kılmak. Marka logosu yenilemesi için yapılan yatırımlar küresel çaptaki marka farkındalığını ve kullanıcı sadakatini artırmaya yardımcı olacak”, Novakid CEO’su Max Azarov.

Rekabetin yüksek olduğu küresel EdTech pazarında marka farkındalığı çok önemli bir konudur. J’son & Partners danışma şirketine göre, çocukların online eğitimi için küresel ikinci dil olarak İngilizce (ESL) pazarı günümüzdeki 3 milyar dolar seviyesinden 2030’da 25 milyar dolar seviyesine çıkacaktır. Küresel EdTech pazarının bir bütün olarak yaklaşık değeri en az 6 trilyon dolar olarak hesaplanıyor ve Owl Ventures fonuna göre, şu anda gelişiminin en üst aşamasında.

Detaylı bilgi almak ve ücretsiz deneme dersine katılmak için hemen tıklayınız!