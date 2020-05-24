Çocuklara plaklardan masallar

Televizyonun olmadığı zamanlarda radyo televizyonun yerini tutardı. Radyoda yayınlanan Radyo tiyatrosu, Arkası Yarın, Çocuk Bahçesi programları evlerde iple çekilirdi. Radyo açıldı mı herkes susar, meydan radyoya kalırdı.
Pek çok klasikle daha küçük yaşta radyo oyunları sayesinde tanıştık. Hikayelerin kahramanları sesleriyle kanlı canlı oturma odalarımızdaydı. Yalnızca sesinden tanıdığımız, yüzünü hiç bilmediğimiz, kendisini hiç görmediğimiz, hayalimizde sadece seslerini bilerek bir bedene soktuğumuz kahramanlarımız vardı.
Görüntü olmadan, imaj bombardımanına tutulmadan, hayalimizde şekillendirdiğimiz, hikayenin daha ötesini bize bırakan masallar dinledik. Hayalgücümüz böyle gelişti. İç alemimizde her defasında bir sinema perdesi açıldı. Arkası yarınlar için böyle umut besledik.
Pek çok ünlü şarkıcı, sinemacı, tiyatrocu, müzisyen, sanatçı plak masalı yayınladı o dönemde. Şener Şen, Bülent Ortaçgil, Nükhet Duru, Atilla Özdemiroğlu, Ali Kocatepe, Nevra Serezli, Yalçın Tura ve daha niceleri sesleriyle, sözleriyle, müzikleriyle hayat verdiler masallara. Bu sayfada yayınlanan bazı masallar sizi çocukluğunuza götürecek, dün dinlemiş gibi hatırlayacaksınız duyduklarınızı. Pek çok masaldaki cümleyi vurgularıyla hatta tonlamalarıyla anımsayacaksınız.
Bugünlerde unuttuk masal dinlemeyi, masal anlatmayı. Gözlerini ayıramadıkları, başka hiçbir şeye imkan vermeyen bir ekranda tüm çocukların gözleri. Her gün büyülenmekten alamıyorlar kendilerini.
Masallar, sihirli hikayelerdir. Fantastik canavarlar, büyücüler, çok uzak ülkeler ve hayallerden bahseder. Masal dinleyen çocuğun hayalgücü artar, dikkati, hafızası, dil becerisi ve kelime dağarcığı gelişir. Okuma alışkanlığı kazanır. Merakı artar ve soru sorar. Espri anlayışı gelişir, ilişkileri güçlenir, empati yapma becerisi güçlenir. Duygularını, endişelerini, mutluluğunu ifade etmeyi öğrenir. Sorun çözme becerisi gelişir. İyi ve kötü, doğru ve yanlış ayırımını yapmayı öğrenir. Masallar yol göstericidir.
Peki siz çocuğunuza en son ne zaman masal anlattınız? Biliyormuş gibi başladığınız, uydurarak devam ettiğiniz, kahkahalar eşliğinde beraberce şekllendirdiğiniz, ufak ufak mesajlar verdiğiniz, hayalgücünüzü zorladığınız, aranızdaki bağı güçlendiren masallar anlatıyor musunuz çocuğunuza?
Buraya her gün bir masal bırakacağız, yol göstersinler diye. Çocuklar ekranın yolunu unutsun diye.
CİNGOLOZ KUZU
Anlatan: Solmaz İnsel
Müzik: Yalçın Tura
Prodüktör: Aykut Sporel
Hazırlayan: Necmiye Uçansoy
Not: Görseller ve ses kayıtları dipsahaf.com arşivinden alınmıştır.
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