Çocuklara "kötü muamelede" bulunan anaokulu öğretmenine 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.D. katılmazken, mağdur çocukların aileleri ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada konuşan müşteki Kader Çolak, bir anne olarak yıllardır yaşanan olayın acısını çektiklerini belirterek, "Çocuğumda izleri halen devam etmektedir. Çocuğumun geleceğiyle oynadılar. Bu suçun cezasız kalmasını istemiyorum. Sanığın her bir mağdur çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.
Söz verilen mağdur çocukların ailelerinin avukatları da, sanığın her bir çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.
Sanık G.M'nin avukatı da, dava dosyasında müvekkilinin suç işlediğine yönelik somut bir delil olmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık öğretmen G.D'yi "terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapisle cezalandırdı. Sanığın söz konusu suçu birden fazla mağdur çocuğa karşı işlediği gerekçesiyle cezayı 10 ay 15 güne çıkaran mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezasında indirim uygulamadı.
Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarının uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.
- İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yaşları 3 ila 6 arasında değişen 30 çocuk "mağdur", bu çocukların aileleri de "müşteki" olarak yer almıştı.
Sanık G.D'nin söz konusu anaokulunun kurucusu olduğu belirtilen iddianamede, müşteki Zeynep Atasever'in okulda çalışırken, ayrıca öğretmenlik de yapan sanığın çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu cep telefonuyla kayıt altına alarak, çektiği videoları sosyal medya hesabı açmak suretiyle diğer velilere gönderdiği kaydedilmişti.
İddianamede, görüntü, fotoğraf ve seslerin incelemesinde sanığın ders sırasında mağdurlara karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, tokat attığı, kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek, alt tarafları çıplak vaziyette tuvalet önünde sırada beklettiği belirtilmişti.
Mağdur çocukların ailelerinin de benzer durumlar anlatarak sanıktan şikayetçi oldukları aktarılan iddianamede, sanık G.D'nin "zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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