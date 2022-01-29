Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Aşıklar Köprüsü Mesire Alanı'nda kafesi bulunan Özgür Tuncay, bölgede etkili yoğun kar sonrası çocuklar için bir sürpriz hazırladı.
AA'nın haberine göre iş yerinin yanındaki yaklaşık 40 metrelik yokuşu kayak pisti olarak hazırlayan Tuncay, her gün kaymak için kızak ve naylonlarla gelen çok sayıda çocuk ile ailesine çay ve ıhlamur ikram ediyor.
Tuncay, bu yıl bölgede kar yağışının oldukça fazla olduğunu söyledi.
Kafesinin yan tarafında bir rampa bulunduğunu belirten Tuncay, "Çocuklara karne hediyesi olsun düşüncesiyle rampayı kızak pistine çevirdim. Öğrenciler karneleriyle geldiler, o beni daha da mutlu etti. Onlar mutlu oldukça ben daha da mutlu oluyorum" ifadesini kullandı.
Kovid-19 salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Tuncay, "Pandemi dönemimde malum, çocuklar dışarı çıkamadı. Yazın ilçe merkezimizde meydana gelen sel nedeniyle moralleri iyice çökmüştü. Bu durumu ortadan kaldırmak için böyle bir şey yaptım" dedi.
Tuncay, "Bu sene çok güzel kar yağdı, ben de 'Karın tadını çıkaralım.' dedim. Önce pisti güzelce ıslattım, böylece don oldu. Şu an çok güzel eğleniyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Kaymak için geldiklerinde kafede ısınıyorlar. Çocuklar mutlu olsun çünkü onlar bizim her şeyimiz, geleceğimiz" diye konuştu.
Çocuklardan Merve Karakuş ise 6. sınıfa gittiğini dile getirerek, "Tatilde böyle bir etkinlik bizim için çok güzel oldu. Burada çok eğleniyoruz. Kuzenimle her gün buraya geliyoruz. Kayarken takla attığımız, düştüğümüz anlar oluyor ama gerçekten çok eğlenceli. Kafede ısınıyoruz, bize sıcak içecekler ikram ediliyor" dedi.
Mert Efe Eski de karne hediyesi olarak kızak pistinin çok güzel olduğunu dile getirdi.
Naylonla kayan Ecenur Özge ise saatlerce kayarak eğlendiklerini vurguladı.
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