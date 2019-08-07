Fundación Mapfre (Mapfre Vakfı) 2014 senesinden bu yana Türkiye’de "Sağlıklı Yaşam" alanında eğitici ve eğlendirici okul aktiviteleri ile ilköğretim öğrencilerini sağlıklı beslenme konusunda keyifli bir şekilde bilinçlendiriyor. Her sene yeni modüller eklenerek zenginleşen proje, 2019 yılında yeni ismi, kitapları ve çocuk festivalleri ile devam ederken bir yandan da İDO seferlerinde aileler ile buluşuyor.

Bugüne kadar 60 binden fazla çocuğa ulaşan “Tabağım Renkli Hayatım Hareketli“ Projesi, 4 - 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Yenikapı - Bandırma hattındaki karşılıklı seferlerde sahnelenecek çocuk oyunu ile İDO yolcularıyla buluşuor. Ana temasını, çocuklara sağlıklı beslenmenin ve fiziksel aktivitenin öneminin anlatıldığı tiyatro oyununun oluşturduğu proje ile çocuklara sağlıklı yaşamın ipuçlarını eğlendirerek öğretmek amaçlanıyor. Oyunu izleyen çocuklara, gösterim sonunda konuyu pekiştirmeleri için oyun kahramanlarının da içinde yer aldığı eğlenceli ve öğretici bir hikâye kitabı hediye ediliyor. Ayrıca yine oyunu izleyen çocuklara, konu hakkında ailelerinin de bilgi sahibi olması için Dr. Gülnihal Şarman tarafından hazırlanan bilgi verici bir veli kitabı hediye ediliyor.

62 BİN 824 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Çocuklarda sağlıklı beslenme ve hareket alışkanlığının kazanılmasında ailenin önemine değinen Mapfre Sigorta Sosyal Sorumluluk Yöneticisi Pınar Gökgöl Gümüş, “Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktivitenin önemini çocuklara eğlenceli ve eğitici oyunumuz aracılığıyla anlatıyoruz. Sağlıklı yaşamın ve sağlıklı nesiller yetiştirmenin bilinçli ebeveynlerden geçtiği farkındalığıyla okullarda çocuklara ulaşmaya devam ederken bir yandan da çocuklu ailelerin yoğun olduğu alışveriş merkezleri, festival alanları gibi yerlerde düzenlediğimiz etkinliklerle ebeveynlere ve çocuklara aynı anda dokunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda İDO’nun bize verdiği destek ve gösterdiği yakın iş birliğinden dolayı çok mutluyuz’’ dedi. Fundación Mapfre’nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 2014 yılından bu yana sürdürdüğü “Sağlıklı Yaşam Projesi” ile bugüne kadar 246 okulda 919 aktivite gerçekleştirilerek 62 bin 824 öğrenci ve 2.173 öğretmene ulaşıldı. Proje ile 2019 yılı sonuna kadar İstanbul ve çevre illerde 8 bini aşkın öğrencinin daha sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi, böylece projenin altıncı yılının sonunda 70 binin üzerinde öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor.