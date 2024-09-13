Çocuklara hangi atıştırmalıklar verilmeli? Hangi atıştırmalıklar sağlık açısından faydalı?

Bir parça meyve

Bir parça meyve, çocuklar için uygun ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Çoğu meyve lif ve potasyum ile A ve C vitaminleri gibi önemli besinleri içerir. Muz, elma, armut, üzüm, şeftali ve erik, hazır atıştırmalıklar için kullanılabilecek meyve örnekleridir. Ananas, kavun ve mango gibi meyveleri ısırık büyüklüğünde parçalar halinde kesin ve uygun atıştırmalıklar için küçük kaplarda saklayın.