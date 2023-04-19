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Çocuklara çifte bayram

Türkiye’de Red art istanbul’un temsil ettiği, İran’ın en ünlü çağdaş sanatçılarında Hamid Tolouei Fard, Maximum Uniq Çocuk Festivali’nde. Dünyanın pek çok şehrinde sergileri gerçekleşen ve müzelerde eserleri yer alan Hamid Tolouei Fard, erken yaşta ustalaştığı kaligrafiyle günümüzün pop kültür öğelerini yeniden yorumlayan özel bir sanatçı...

Giriş: 19.04.2023 - 09:04 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuklara çifte bayram
HABERTURK.COM

İstanbul’da yaşayan, iyi derecede Türkçe konuşan ve gerçekleştirdiği 'Tenten İstanbul' adlı son solo sergisi ile beğeni toplayan sanatçı Hamid Tolouei Fard, bu kez çocuklarla beraber çok özel bir çalışmaya imza atacak.

22-23 Nisan tarihlerinde, Maximum Uniq ‘Çocuk Festivali'nin onur konuğu olarak çocuklara yönelik iki atölye çalışması gerçekleştirecek olan Hamid Tolouei Fard, resim yapmayı seven altı yaş ve üstü çocukları hayal gücünün özgür yaratıcılığı ile sürprizli bir çalışmaya davet ediyor.

Bireysel başlayan ama kolektif bir sonuca odaklanan bu renk ve neşe dolu atölye çalışması çocuklar için değerli bir deneyime dönüşecek.

Sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşecek olan bu özel çalışma 22 ve 23 Nisan’da saat 10:00-11:30 arasında gerçekleşecek.

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