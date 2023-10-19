Küçük çocukları olan ebeveynler evden çalışmanın zor ve komik yönünü paylaşıyor
Evden çalışmak birçok anlamda avantajlı olabilir eğer küçük bir çocuğunuz yoksa! Aksi halde hem profesyonel kimliğiniz hem de ebeveynliğiniz komik bir şekilde çakışır ve her iki rolü aynı anda yerine getirmeye çalışmak ortalığın biraz karışmasına neden olabilir.
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"Henüz rakamları bilmiyorum ama yanlış olduklarını söyleyebilirim!"
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"Oğlum aslında işte olmadığımı, evden çalıştığımı keşfetti."
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"Ne söyleyeceğimi bilemiyorum."
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"Kocam ve ben evden çalışıyoruz. Ve 3 yaşındaki çocuğumuz da bir dizüstü bilgisayar istiyordu."
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"COVID-19 nedeniyle evden çalışıyorum. Yine de normal meslektaşımınkinden daha az tuhaf."
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"Çocuklar karantina sürecimdeki projeme yardım ediyor."
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"Evden çalışmak..."
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"Covid'in korkutucu olduğunu biliyorum ama Örümcek Adam gibi giyinmiş, arkanızdaki mutfak masasına tünemiş, "nefes aldığımı duyabiliyor musun?" diye fısıldayan 4 yaşında bir çocukla bir çocukla çalışmayı deneyin."
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"Yeni ofis görüntüsü."
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"Evden çalışırken, bebek kucaklama molaları verdiğinizde!"
Kaynak: Reddit