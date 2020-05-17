"Çocuklar ve Ergenler Açısından Kovid-19" paneli yarın yapılacak

Türkiye Milli Pediatri Derneğince düzenlenecek "Çocuklar ve Ergenler Açısından Kovid-19" paneli internet üzerinden canlı yayınlanacak.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 pandemisinin Türkiye'deki ve dünyadaki durumu, çocuk ve ergenlerdeki hastalığın bulguları, 2 aydır evlerinde olan çocuk ve ergenlerin yaşadıklarının ele alınacağı panele hekimlerin yanı sıra aileler de katılıp soru sorabilecek.
Uluslararası Pediatri Birliği Gelecek Dönem Başkanı ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu'nun moderatörlüğünü yapacağı panelde, Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ergen Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Derman ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuna Çak konuşmacı olarak yer alacak.
Panelde, Kovid-19 hastalığıyla ilgili klinik bulgular, aşılama, tedavi ve normalleşme sürecinin yanı sıra "Karantina, evde kalmak, okul ve akranlardan uzak kalmak çocukları nasıl etkiler?", "Çocuklarla salgın ya da karantina hakkında nasıl konuşulabilir?", "Çocukların kendini güvende hissetmesi için neler yapılabilir?", "Bu süreçte sürekli evde kalan çocukların günü nasıl planlanmalı?", "Salgın ve karantina sürecinde ruhsal olarak en çok risk altında olan grup hangisi?", "Özel gereksinimi olan çocuklar bu dönemde nasıl ele alınmalı?", "Çocukların ekran-teknoloji kullanımı nasıl düzenlenmeli?", "Ne zaman çocuk ve ergen psikiyatristine danışmak gerekir?", "Gençlerin internet düşkünlüğü artmış mıdır?", "Gençlerin aile içindeki davranışlarını süreç nasıl etkileyebilir?", "Gençler bu süreçte sağlıklı yaşam açısından nelere dikkat etmelidir?", "Bu süreç nasıl yönetilirse gençler açısından olumlu olabilir?" sorularına yanıt aranacak.
Halka açık yapılacak canlı yayın paneli http://www.millipediatricanliyayin.org/ adresindeki canlı yayın butonuna tıklayarak, ad-soyad girerek izlenebilecek.
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