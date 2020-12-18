Çocuklar Türksat 5A'nın serüvenini resmedecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, çocukların uzaya ilgisini artırmak ve bu konuda sürekliliği sağlamak için dijital resim sergisi düzenlediklerini bildirdi.
Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların, Türksat 5A'nın serüvenini resmetmek için boya kalemlerini ellerine alacaklarını söyledi.
Çocukların uzaya ilgisini artırmak ve bu konuda sürekliliği sağlamak için dijital resim sergisi düzenlediklerini belirten Koç, "4-12 yaş arası çocukların katılımına açık olan dijital sergi için son başvuru tarihi 27 Aralık." dedi.
Koç, çocukların yarışmaya Türksat 5A'nın uzaydaki yolculuğuna dair hayallerini yansıttıkları resimlerle katılacaklarını belirterek şöyle devam etti:
"Çocuklarımızın uzaya ilgisi muhteşem, umarım bu ilgileri asla kaybolmaz. Çocuklarımızın ilgisini artırmak ve sürekliliğini sağlamak ise bizlerin elinde. Biz bu konuda farkındalığı artırmak ve destek olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sergiye katılan tüm çocuklarımıza şimdiden teşekkür ederim."
Her çocuğun dijital sergiye tek resimle başvurabileceğini ifade eden Koç, gerekli bilgilere "turksat5aninyolculugu.cbddo.gov.tr" internet sayfasından erişilebileceğini bildirdi.
Koç, sergiye katılmak isteyen çocukların, uygun formatta fotoğrafı çekilen çalışmalarını, istenen bilgilerle söz konusu internet adresine e-posta yoluyla iletebileceklerini söyledi.
Fotoğrafların en fazla 10 megabayt büyüklüğünde olacağını kaydeden Koç, çalışmaların A4 ya da A3 formatında yatay olarak yapılacağını ve boya tekniğinin serbest olacağını ifade etti.
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