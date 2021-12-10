‘Elinden düşürmüyor’ diye şikayet ediyorsanız...

HABERTURK.COM

Çocuklarının teknolojik cihazlarla gerektiğinden fazla vakit geçirdiğinden şikayet eden ebeveynleri, öz eleştiri yapmaya davet eden çarpıcı bir araştırmaya imza atıldı.

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky tarafından gerçekleştirilen yeni küresel anket ile sağlıklı dijital alışkanlıkların ailedeki rolünün yanı sıra ebeveynlerin davranışlarının çocuklar üzerindeki etkisini araştırıldı. Çalışmaya aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 19 ülkeden, 7-12 yaş arası çocuklarıyla tam zamanlı yaşayan 11 bin yetişkin katıldı.

Ebeveynlerin, çocuklarının ekran başındaki geçen zaman söz konusu olduğunda da örnek olmaya çalışması gerektiğine dikkat çeken araştırma sonuçları, ebeveynlerin ve çocukların ekran başında geçirdikleri süre arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 55’i, çocukların yüzde 52’si gün içinde aynı saatte, 3-5 saat boyunca cihazlarını kullanıyor.

Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 83’ü ve çocuklarının yüzde 69’u ise her gün teknolojik cihazları başında en az 3 saat harcıyor. Ek olarak, ebeveynlerin çoğunluğu hem kendilerinin (yüzde 56) hem de çocukların (yüzde 55) internette yeterli zaman harcadığına inanıyor.

EBEVEYN SÜREYİ AZALTIRSA, ÇOCUK DA AZALTIYOR

Buna ek olarak sonuçlar, çocukların aktif olarak cihazları kullanma şeklini ebeveynlerinin kullanımına göre uyarladığını gösteriyor. Örneğin ebeveynlerin yüzde 80'i cihazlarda günde 2 saatten az zaman harcadığında, çocukları da aynı şeyi yapıyor. Yetişkinler cihazlarını günde 2 saatten fazla kullanırsa, çocukların da aynı şeyi yapma olasılığı yüksek. Vakaların yalnızca yüzde 19'u bu örneğe maruz kalan çocukların cihazlarla günde 2 saatten daha az etkileşim kurduğunu gösteriyor.

Aynı zamanda raporun sonucuna göre ebeveynleri düzenli olarak cihaz kullanan çocuklar, çeşitli dijital alışkanlıklara daha fazla zaman harcıyor. Örneğin ebeveynleri genellikle cihaz kullanan çocuklar, yemek sırasında çevrimiçi olarak 39 dakika daha fazla zaman harcıyor. Sohbet ederken mesajlaşmak çocuklara ortalama 41 dakika ekran süresi ekliyor. Aile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak günde 31 dakika daha ekliyor.

“DİJİTAL REFAH SİZE BAĞLI...”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marina Titova, şunları söylüyor:

"Verilerden de gördüğümüz üzere ebeveynler teknolojik cihazlara ne kadar fazla zaman harcarsa, çocukların da cihazlarına o kadar fazla zaman ayırması muhtemel. Ebeveynler, çocukları için daha iyi ekran zamanı dengesi sağlamak isterler. Asıl zorluk bunu nasıl başaracakları. Bugün, ebeveynlerin çocukları için dijital refahı iyileştirmelerine ve ekran sürelerinin güvenli ve dengeli olmasını sağlamalarına yardımcı olabilecek araçlar var. Bu aynı zamanda kendileri için bir örnek teşkil etmek adına harika bir seçenek.”

Münih'teki Liebling + Schatz Terapistleri Birgitt Hölzel ve Stefan Ruzas ise “Ebeveynlerin ve ailelerin dijital medya kullanımı her zaman öne çıkan bir konu. Birçok ebeveyn, çocuklarının ekran başındaki zamanını net bir şekilde düzenlemenin ve erişebilecekleri içerik türünü kontrol etmenin yeterli olduğuna inanıyor. Ancak bunu cezayla yapmak yerine, ebeveynler önce kendi medya tüketimini azaltmalı” diyor.

EBEVEYNLERE TAVSİYELER

Uzmanlar, çocuklarına yardımcı olmak ve cihazlarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak isteyen ebeveynlere, şu tavsiyelerde bulunuyor:

- Çevrimiçi güvenlik önlemleri hakkında çocuklarınızla iletişim kurmaya daha fazla zaman ayırın. Kendi alışkanlıklarınıza dikkat etmeyi deneyin. Yemek yerken veya sohbet ederken akıllı telefonunuzu kullanıyor musunuz? Çocuklarınızın da aynı şeyi yapıp yapmadığına, telefonu uzağa koyduğunuzda farklı tepkiler gösterip göstermediğine bakın.

- Ebeveyn kontrolü uygulamalarını indirmeyi düşünün. Bu tür uygulamaların nasıl çalıştığını ve çevrimiçi ortamda güvende kalmak için neden onlara ihtiyaç duyduklarını açıklamak için bu konuyu çocuğunuzla konuşun.

- Çocuğunuzdan herhangi bir gizlilik ayarını kendi başına kabul etmemesini isteyin ve ebeveynlerinden yardım istemelerini öğütleyin. Yetişkinler de gizlilik sözleşmelerini okuma alışkanlığı edinmelidir.