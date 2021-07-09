Çocuklar pandeminin etkilerini silecek

Alanya Belediyesi çocuklar için festival düzenliyor. Pandeminin zorluğunu yetişkinlerden çok daha fazla hisseden çocuklar, düzenlenecek festivalde doyasıya eğlenerek salgının izlerini silecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘'Tertemiz ve aydınlık bir Alanya için önce ruhumuzu güzelleştirmek ile işe başladık. Bu da tabii ki öncelikle çocuklarımızı mutlu edebilmek ile mümkündü'' dedi.
Festival hakkında bilgi veren Yücel, “Festival, akşam saatlerinde çocuk kitap fuarı, çocuk tiyatroları, çocuk oyunları, çocuk etkinlikleri, kukla performansları ve çeşitli sahne performansları ile şehrin çocuklarını bekliyor. Bir çocuğun gülüşü dünyayı değiştirir. Dünyayı değiştirmeye çocuklarımızın kahkahaları ile başlayalım mı? Sizleri maaile bekliyoruz” şeklinde çağrı yaptı.
Çocuk eğitiminin üç ayaklı olması gerekliliğine inandıklarını ve bu farkındalık ile hareket ettiklerini anlatan Yücel, “Festival kapsamında sadece çocuklara yönelik değil; alanında uzman isimlerce düzenlenecek ebeveyn ve eğitimcilere yönelik farkındalık seminerleri ile ailelere ve eğitimcilere de kucak açıyor. Böylece maaile festivale katılan her bireye kendine göre bir etkinlik sunarak, ziyaretçilerin eğlenceli ve eğitici vakit geçirebilmesi hedefleniyor. Geleceğimiz, umudumuz çocuklarımız; eski bir Kızılderili atasözünün anlattığı gibi; Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık. Bu bakış açısı ile çıktığımız yolda sağlıklı, mutlu, sevgi dolu, başarılı ve huzurlu çocuklar yetişmesine katkı sağlamamız ilk hedefimiz. Eğitimi sadece akademik olarak görmüyor; kültür, sanat, edebiyat konusunda donanımlı bireyler hazırlamak ve ebeveynlere açık pencereler sunmak amacıyla 3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'ni düzenliyoruz. Önceki yıllarda, dünyanın tek çocuk bayramı, Mustafa Kemal Atatürk' ün tüm dünya çocuklarına hediyesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı döneminde gerçekleştirdiğimiz festivalimizi, pandemiden dolayı bu yıl, normalleşmenin başladığı yaz mevsiminde gerçekleştiriyoruz. Çünkü çocuklarımız akranları ile okullarda, parklarda, doğada, sokaklarda koşup oynaması gerekirken, hayatlarının en güzel 2 yılını, maalesef eve en çok kapanmak zorunda kalan kesim olarak geçirdiler ve çok sıkıldılar, birlikte vakit geçirmeyi çok özlediler, bunun farkındayız‘' şeklinde konuştu.
Program detaylarına Alanya Belediyesi web sayfasından ya da @alanyabelediyetiyatrosu07 sosyal medya adresinden ulaşılabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!