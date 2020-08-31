Çocuklar pandemiden ne öğrendi?

Koronavirüs salgını tüm dünyada insanların hayatlarını değiştirdi. Özellikle de çocukların… Okula gidemiyorlar, arkadaşlarını göremiyorlar, eğitimleri aksamasın diye olağanüstü çaba gösteriyoruz. Dersler uzaktan eğitime döndü. Ekrandan ders dinlemek pek çoğu için zorlayıcı.

Çoğu çocuk, onlara izin verilenden daha uzun zamanı bilgisayarda, cep telefonuyla ve televizyondan ders konularını takip etmeye başladı. Bir yetişkin gibi günlerini ve saatlerini organize eder hale geldiler, koşullar okulun ders zili olmadan kendilerini ayarlamak zorunda bıraktı. Okuldaki eğitime geri döndüklerinde müfredatın gerisinde olacaklar.

Aslında çocuklar pandemiden çok şey öğrendi

Bizimle vakit geçirmek çocukların pandemi sürecinde sahip oldukları en değerli şeydi, çünkü sınırsızca ihtiyaç duydukları anne ve babalarıyla günlerce aynı evde bir arada kaldılar. Çocuklarımızın okuldan uzak kalması, eğitimlerinin eksik olduğu anlamına gelmiyor. Aslında hiçbir okul müfredatının veremeyeceği bilgilerle donatıldılar. Ve hiç durmadan öğrenmeye devam ettiler. Peki çocuklarımız neler öğrendiler?

Okul bahçesinde, sınıfta birlikte vakit geçirmeye alıştıkları arkadaşlarıyla yeni bir sosyalleşme düzeni kurdular.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca çocuk aslında okulun ne kadar önemli olduğunu öğrendi, dönüşte çok daha az şikayet edecekler.

Psikolojileri bozulmasın diye gerçek hayattan uzak tuttuğumuz çocuklarımız artık onlara özel kurduğumuz korunaklı dünyada yaşamıyorlar. Gerçekleri öğrendiler. Hayatın nasıl tek bir günde tepetaklak olabileceğini öğrendiler.

Korku anında insanların nasıl birlik olabildiğini, cesareti ve iyilikseverliği öğrendiler.

Sokağa çıkmanın, markete gitmenin aslında ne kadar ayrıcalıklı olduğunu anladılar.

Dünyanın kırılgan olduğunu ve buna rağmen dönmeye devam edeceğini öğrendiler.

Hayatın rutin bir düzeni olduğunu, herkesin evin içinde sorumlulukları olması gerektiğini öğrendiler.

Kendi sorumluluklarını ve paylaşmayı öğrendiler.

Başkalarını düşünmeyi, bir ailenin parçası olmayı, insanlarla iletişim kurmak için yüzyüze görüşmek zorunda olmadıklarını öğrendiler.