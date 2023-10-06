Çocuklar neden kale veya çadır kurmayı sever? Bir onlar için bir oyundan daha fazlası

"Duygusal Olarak Sağlıklı Çocuk" kitabının yazarı ve çocuk gelişim uzmanı Maureen Healy, çocukların iç dünyasına dair bir ışık tutuyor. Healy, çocukların da tıpkı yetişkinler gibi molaya ihtiyacı olduğunu ve bir çadırın onlara bu alanı tanıdığını ifade ediyor.

Bu tıpkı bir yetişkinin gün sonunda kendi evine veya yatak odasına gitmeyi arzulamasıyla aynı şey. Burada önemli olan dünyanın kalanından özel bir hayatınız olduğunu bilmek.