Çocuklar kullanılmayan eşyalarını "23 Nisan" temasıyla dönüştürecek

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan çocukların sosyalleşmesi ve kullanılmayan eşyaların dönüştürülmesi amacıyla Çevre Müfettişi Projesi kapsamında sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.
Evde kalarak da çevrenin korunabileceği ve atıkların geri dönüştürebileceği mesajını vermek için düzenlenen etkinlikte, çocuklardan kullanmadıkları kağıt, karton, plastik gibi materyallerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı kitap ayracı yapmaları istendi.
Sosyal sorumluluk projesine oyuncu Pınar Altuğ, sunucu Çağla Şikel ile annelerin yakından takip ettiği yazar Hatice Kübra Tongar da çocuklarıyla katılarak destek verdi.Son katılım tarihi 21 Nisan olan etkinlik kapsamında, noter huzurunda yapılacak çekilişle çocuklara 10 İpad, 100 oyun seti ve 1000 kitap hediye edilecek. Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye "www.cevremufettisi.com" adresinden ya da Instagram'dan "cevremufettisi" hesabından ulaşılabilecek.
- Çevre Müfettişi Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başta çocuklar olmak üzere, çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması için Çevre Müfettişi Projesi başlatmıştı."Çevre Müfettişi" olmak için çocukların verilen bazı görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Verilen görevler sayesinde çocukların eğlenmeleri, doğayı öğrenmeleri, öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine aktarmaları hedefleniyor.Ayrıca, Bakanlık tarafından, "Çevre Müfettişi" olmaya hak kazanan çocuklara, kimlik kartı ile çevre müfettişi logolu yelekler hediye ediliyor.
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