Çocuklar Kastamonu Valisinin makam aracıyla şehir turu attı

Sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret eden Çakır, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş'tan öğrencilerin eğitim durumları hakkında bilgi alarak, tatil boyunca bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Daha sonra Çakır'ın tahsis ettiği makam aracına binen çocuklar, şehir turu atarak fotoğraf çektirdi.

Vali Çakır, makam aracının her zaman çocukların emrinde olduğunu söyledi.

Çakır, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.