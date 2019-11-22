Çocuklar kanser tedavisi kaynaklı işitme kaybına karşı korunacak

Kemoterapi tedavisi gören çocuklardaki işitme kayıplarının önlenmesi için yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar veriyor. Türkiye’de İlaca Erken Erişim Programı başlatıldı. 1 ay – 18 yaş arası kemoterapi tedavisi gören kanserli çocuklar bu programa katılabilecek.

Bir ilaç firması, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun, standart-risk hepatoblastoması olan çocukların sisplatin kaynaklı sağırlığa karşı korunması amacıyla STS kullanımına olanak tanıyan bir ilaca Erken Erişim Programını onayladığını duyurdu.

CEO Mehmet Göker, “Önceliğimiz, en fazla risk altında olan hastaların ihtiyaçlarını ele almak ve onlara daha iyi sağlık hizmeti sunmaktır” dedi.

İŞİTME KAYBI ÖNLENEBİLECEK

Göker, ABD ve Avrupa'da, 10.000'den fazla kanser tedavisi gören çocuğun platin bazlı kemoterapi aldığının tahmin edildiğine dikkat çekerek, “Bu çocuklardaki işitme kaybı sıklığı, kemoterapinin dozu ve süresine bağlıdır ve bu çocukların çoğu yaşamları boyunca işitme cihazına ihtiyaç duymaktadır. Bu işitme kaybı için halen geliştirilen önleyici bir tedavi bulunmamaktadır. İşitme kaybı, bebek ve küçük çocukları gelişimlerinin kritik evrelerinde etkileyerek, dil gelişimi ve okuma yazma eksikliğine yol açarken, daha büyük çocuklar ile ergenlerde sosyal-duygusal gelişim geriliği ve düşük eğitim başarısına neden olur. STS, hayatta kalma ve ototoksisitenin azaltılması üzerindeki etkiyi iki evreden oluşan 3 klinik çalışmada gözlemleyen, Klinik Onkoloji Grubu Protokolü ACCL0431 ve SIOPEL 6 çalışma grupları tarafından ele alınmıştır. Her iki çalışma da başarıyla tamamlanmıştır” dedi.