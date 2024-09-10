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        Haberler Gündem Güncel Çocuklar istedi, Başkan Palancıoğlu kayıtsız kalmadı | Son dakika haberleri

        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu çocukların isteğine kayıtsız kalmadı

        Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Gölbaşı Mahallesi çocuklarının sosyal medyadan duyurdukları futbol sahası isteklerine kayıtsız kalmadı. Çocukları ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, futbol sahasının yanında bir de mahalle sakinleri için park yapılacağının da müjdesini verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:33
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        Çocuklar istedi, Başkan Palancıoğlu kayıtsız kalmadı
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        Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Gölbaşı Mahallesi çocuklarının sosyal medyadan duyurdukları futbol sahası isteklerine kayıtsız kalmadı.

        AA'nın haberine göre, Gölbaşı Mahallesi'nde kendisinden futbol sahası talebinde bulunan çocukları ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, futbol sahasının yanında bir de mahalle sakinleri için park yapılacağının da müjdesini verdi.

        Futbol sahası ve parkın yapılacağı alanı inceleyerek vatandaşlarla bir araya gelen Palancıoğlu, çocukların heyecan ve sevincine şahit olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Palancıoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Melikgazi belediyesi
        #ÇOCUKLAR
        #futbol sahası
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