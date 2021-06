Çocuklar internette neleri arıyor?

HABERTURK.COM

Pandeminin damga vurduğu 2020-2021 dönemi, çocuklar için en sıra dışı yıllardan biri oldu. Pandemi nedeniyle dünya genelinde eğitim, arkadaşlar ve aileyle iletişim ve eğlence dahil olmak üzere birçok yaşam alışkanlığını değişime uğradı.

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının yeni koşullar altında nasıl değiştiğini keşfetmek için yaptıkları arama sorgularını, en popüler Android uygulamalarını ve Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan web sitesi kategorileri gibi anonim verilerini analiz etti.

TIKTOK INSTAGRAM’I GEÇTİ

Çocuklar arasında en popüler web sitesi kategorileri 'yazılım, ses, video' olurken, (yüzde 44.38),'internet iletişim medyası' (yüzde 22.08) ve 'bilgisayar oyunları' (yüzde 13.67) bunu takip etti. En popüler uygulamalar arasında YouTube açık arayla liderliği alarak, dünya genelinde çocuklar arasında en popüler video hizmeti olmaya devam etti.

İkinci sırada WhatsApp, üçüncü sırada popüler sosyal ağ TikTok yer aldı. TikTok aynı zamanda çocuklar arasında popülerlik seviyesini neredeyse iki katına çıkararak Instagram'ı geride bıraktı. Brawl Stars, Roblox, Among Us ve Minecraft oyunları da yine listenin üst sıralarına yerleşti.

Çocuklar YouTube'da müzik videoları dinleme ve izleme konusunda oldukça aktif. Aramalarının yüzde 17.35’ini müzik videoları oluşturuyor. İstatistiklerde bir dizi "trend" videosu da yer alıyor. "Pop it and simple dimple" ve "ASMR", sorguların yüzde 4.43'ünü oluşturuyor. Gacha Life ile ilgili sorgular de yüzde 4'lük bir payla dünyanın dört bir yanından çocukların ilgisini çekiyor.

VİDEO ARAMALARININ YARISI ÇİZGİ FİLM

Müzik zevkleri söz konusu olduğunda, BTS ve BLACKPINK gibi geleneksel K-POP gruplarının yanı sıra Ariana Grande, Billie Eilish ve Travis Scott gibi şarkıcılar ve 'phonk' adlı müzik türü popüler hale geldi. Ayrıca aramalarda yaratıcı videolara doğru bir eğilim var. Çeşitli programlarda müzik oluşturma konusunda daha fazla ritim, örnek ve ders talebi listenin başında yer alıyor. Ayrıca TikTok çocuklar için ana müzik trendlerini belirlemeye devam ediyor.

Çizgi filmler, dünya genelindeki çocukların yaptığı tüm video aramalarının yarısını (yüzde 50.21) oluşturuyor. Aranan en popüler çizgi filmler Lady Bug and Super Cat, Gravity Falls ve Peppa Pig. İkinci sırada çeşitli TV programları yer alıyor ve İngilizce dilinde en sık yapılan arama The Voice Kids. Filmlerde ve dizilerde en popüler fragmanlar Godzilla vs Kong, Zach Snyder'ın son Justice League filmi ve Disney+ mini dizisi WandaVision oldu. Netflix ayrıca daha fazla çocuğun dikkatini çekmeye devam ediyor. Platform aracılığıyla en sık yapılan aramalar Cobra Kai ve Stranger Things üzerine.

OYUNLARDA MINECRAFT İLK SIRADA

Video oyunları arasında popüler olanlar Minecraft (yüzde 22.84),Fortnite (yüzde 6.73),Among Us (yüzde 3.80),son zamanlarda çocukların dikkatini çeken Brawl Stars (yüzde 6.34) ve Roblox oldu (yüzde 3.82).

Tüm bölgeler arasında, bilgisayar oyunlarına ayrılmış siteleri ziyaret etmede en fazla öne çıkanlar Kazakistanlı çocuklar (yüzde 26.01). İkinci sırada İngiltere'den çocuklar yer alıyor (yüzde 19.40). Çocukların video oyunlarına ayrılmış siteleri neredeyse hiç ziyaret etmediği Hindistan'da ise tablo oldukça farklı (sadece yüzde 5.08).

‘BİRLİKTE VİDEO ÇEKİN’

Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, araştırmanın sonuçları şöyle yorumladı:

“Modern çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren ellerinde teknolojik aletlerle büyüyorlar. Bu yüzden dijital dünyaya hızla adapte oluyorlar ve yeni teknolojilerde çok daha hızlı ustalaşıyorlar. Örneğin TikTok'un kısa sürede çocuklar arasında trend belirleyicilerden biri haline geldiğini ve dikkatlerini çekmeye devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda, YouTube, kısmen video oyunlarının oynanışını gösterenlerin de olduğu çok çeşitli videolardan dolayı çocuklar arasında popülerlik açısından liderliğini sürdürüyor. Çocukların internetteki ilgi alanlarını anlamak ve analiz etmek, güvenlik konusuna dikkat etmemize yardımcı oluyor. Bir çocuğun ne tür müzik dinlediğini, en sevdiği blog yazarlarının kim olduğunu veya hangi oyunları oynadığını bilen ebeveynler, çocuklarla olan güven ilişkisini güçlendirebilirler. Örneğin birlikte bir TikTok videosu çekebilirler. Bu aynı zamanda ebeveynlerin çocuklarını çevrimiçi ortamda potansiyel tehlikelerden korumalarına yardımcı olmalarını da sağlar.”

EBEVEYNLERE TAVSİYELER

Uzmanlar, çocukların daha iyi bir çevrimiçi deneyim yaşamalarını sağlamak için ebeveynlere şu tavsiyelerde bulunuyor:

- Çocuklarınızın ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.

- İnternette birlikte sörf yapın ve öğrenin. Çocukların çevrimiçi ortamda nerede vakit geçirdiklerini görün ve onları en iyi nasıl güvende tutabileceklerini keşfedin.

- Hassas bilgilerin yalnızca gerçek hayatta tanıdıkları kişilerle ve mesajlaşma programları aracılığıyla, paylaşılması gerektiğini anlatın.

- Gerekirse ebeveyn kontrolü uygulamaları indirin. Bu tür uygulamaların nasıl çalıştığını, çevrimiçi ortamda güvende kalmak için neden onlara ihtiyaç duyduklarını çocuklarınıza anlatın.

- Çevrimiçi güvenlik önlemleri hakkında çocuklarla iletişim kurmaya daha fazla zaman ayırın. Çocuklarınıza nelerin hiçbir koşulda internette yayınlanmaması gerektiğini ve nedenlerini anlatın.