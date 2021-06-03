Çocuklar için İngilizce artık çok kolay

Farklı farklı ülkeleri ziyaret olanaklarının artması, internetin sınırsız imkanları, teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla İngilizce, dünya çapında ortak dil haline geldi. Artık bilgi paylaşımı çok hızlı ve yoğun. Dil bilmek bu hıza yetişmek, doğru bilgiye hızlı ulaşmak demek. İngilizce bilmek eskiden bir artı değer, avantajken bugün dil bilmemek bir eksiklik, hayata bir adım geride başlamak anlamına geliyor.

X ve Y kuşağı olarak tanımlanan 40 yaş üzeri pek çok kişi için "İngilizce öğrenmek" ifadesi, içinde derin çaba, kurslar, sınavlar, yurtdışı okullar, "anlıyorum ama konuşamıyorum" deneyimleri barındıran bir mücadeleyi içerir. Günümüzde ise dil öğrenmek, hem geliştirilen eğitim teknikleriyle hem de düşen maliyetlerle çok daha anlaşılır ve erişilebilir. İş biraz motivasyona ve kaliteli zaman ayırmaya kalıyor.

Ağaç yaşken eğilir

Bizde "Ağaç yaşken eğilir" diye çok güzel bir söz vardır. Eğitimin, öğrenmenin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini, yansımasını çok güzel anlatır. Az önce bahsettiğimiz X,Y kuşağının pek çoğu ne yazık ki üniversiteden mezun olduktan sonra dil öğrenme imkanı bulabildi. Bugün ise yabancı dil için en verimli yaşta, 4-12 yaş aralığında öğrenim başlıyor.

Araştırmalar, beynin plastik yapısı ergenlik çağından (12-13 yaş) önce esnek ve yumuşak olduğu için bu yaşlar öncesinde bir dili öğrenmeye başlamanın büyük bir avantaj olduğunu, bu yaşlar sonrasındaysa beyindeki sinir dokularının esnekliğini yitirmeye başlaması nedeniyle öğrenimin zorlaşmaya başladığına işaret ediyor.

Bilinen bir başka gerçek ise dil öğrenme süresinde en önemli iki faktörün maruz kalma ve devamlılık olduğu. Kısaca, düzenli bir programla çocuklar, ana dillerinin yanında ikinci bir dili yetişkinlerden çok daha kolay öğrenme avantajına ve yeteneğine sahip.

Novakid ile çocuklar dili yaşayarak öğreniyor

Bu noktada Novakid'in eğitim stratejisinden söz edebiliriz.

Novakid, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve seviyelerine uygun olarak 4-12 yaş arası çocuklar için oluşturulmuş online İngilizce Eğitim Programıdır. Novakid'de, tüm dersler internet sitesi aracılığı ile işlenir. Ek program kurmaya, defter ve kitap edinmeye ihtiyaç duyulmaz. Çocukların dikkatinin en üst düzeyde olduğu 25 dk. içerisinde dersler, sıkmadan, eğlenceli ortamda, ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafından verilir.

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Novakid'in özellikleri neler?

- Ana dili İngilizce olan, çocuklarla çalışma deneyimine ve uluslararası eğitmenlik sertifikalarına sahip yabancı öğretmenler

- Yaş gruplarına göre özel olarak oluşturulmuş basitten zora doğru ilerleyen, pekiştirici eğitim programı

- İnteraktif, bireysel ve ev rahatlığında 25 dakikalık ilgi çekici online dersler

- İngilizcenin günlük hayattaki pratik algısını yerleştirecek, dil ortamına yoğunlaştıracak şekilde geliştirilmiş oyunlar, şarkılar, sunumlar, interaktif yazı tahtaları ve etkinlikler (Sanal Gerçeklik turları, Oyun Hesabı)

- Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve seviyelerine uygun eğitim

- Aylık ders saatine göre seçmeli programlar

- Ders hatırlatmaları, erteleme imkanı

- Önceki ders videolarına erişim

- Velilerin tamamlanan ders ve öğrenci gelişimini kontrol edebildiği kişisel veli hesabı

- Ücretsiz deneme imkanı

Novakid Türkiye birimi sayesinde, Türkçe internet sitesinden ders seçimlerini ve takiplerini yapmak, yardıma ihtiyacınız olduğunda destek almak da çok kolay.

Novakid, ücretsiz deneme fırsatının yanı sıra ders başı 36TL ile 50TL aralığında avantajlı fiyatlar sunuyor.

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