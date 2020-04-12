Ev bizi iyileştirecek. Biraz daha sabredip izolasyona devam etmeliyiz. Bu arada çocuklar hareketsiz kalmasın. Egzersiz bağışıklığın düşmemesi için de önemli. Evde çift kale maç yapın, voleybol oynayın, siz çevirin çocuklar ip atlasın. Mesela her sabah 10'da haberturk.com'da yayınlanan İlker Saatçioğlu ile spor saatlerini kaçırmasın... .

İLKER HOCA İLE FITNESS

İlker Saatçioğlu, İlker Coach Hareket Eğitim Merkezi kurucu ve antrenörü olarak 12 ay-12 yaş arası çocuklarla hareket eğitim çalışmaları yapmaktadır. Çocukların koordinasyon, beceri, esneklik, denge, sürat gibi temel becerilerini geliştirirken sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkıda bulunur. İlker Saatçıoğlu Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden 1994 yılında mezun olmuş uzun yıllar özel sektörde beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlük yaparken Beyzbol ve Softbol Milli Takım oyuncu ve antrenörü olarak yurt dışında birçok turnuvada ülkesini başarı ile temsil etmiştir. Halen ekibiyle birçok anaokuluna kidsfitness, crossfit, cimnastik, doğa sporlarıalanında yaptığı çalışmalarıyla destek verirken Beylikdüzü’nde bulunan İlker Coach Hareket Eğitim Merkezi'nde çocuklarla keyifli dersler yapmaya devam etmektedir.