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Haberler Sağlık

Çocuklar için bir araya geldiler

Hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3– 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekler gerçekleşiyor

Giriş: 25.11.2022 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuklar için bir araya geldiler
HABERTURK.COM

Türkiye’de binlerce çocuğun hayallerini gerçekleştirebilmesine kendini adayan Make-A-Wish Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği), bu amaçla yeni bir iş birliğine imza attı.

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Make-A-Wish® Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) 2000 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek, hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3– 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor.

Vakıf, Bee Goddess ile 'daha aydınlık bir gelecek için mucizenle ışılda' temasıyla çocuklar için bir araya geldi. Bu birliktelikten doğan “Küçük Prens” koleksiyonunun tanıtımı 22 Kasım'da gerçekleştirildi. Bu koleksiyonla çocukların dileklerinin birlikte gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

HAYATİ TEHLİKE TAŞIYAN HASTALIKLA MÜCADELE EDEN ÇOCUKLARIN HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bir Dilek Tut Derneği CEO’su Miriam Dinç, “Bu yıldızları takanlar, bir çocuğun hayatına umut getirecek ve onlara birer ışık olacak. Kendisi ve sevdikleri için yeni yılda Küçük Prens kolyelerini tercih edenlerin satın aldığı her üründen bir kısmı, hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3-18 yaş arası çocukların hayallerini gerçekleştirebilmesi için Make-A-Wish Türkiye’ye bağışlanacak. Vakıf da çocuklara mucizeler armağan etmeye devam edecek” diye konuştu.

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