Çocuklar için 34 yıldır rengarenk topaçlar yapıyor

AA

Merkez ilçe Antakya'da yaşayan Şahin Kadınoğlu, 12 yaşından bu yana kendine ait atölyesinde ağaçtan rengarenk topaçlar yaparak, uzun bir tarihi geçmişi olan bu oyuncağı çocukların tanımasına katkı sağlıyor.

Kadınoğlu, AA muhabirine, topaçların 80'li yıllardaki gibi ilgi görmediğini söyledi.

Kar amacı gütmeden yaptığı topaçları maliyetine satan Kadınoğlu, 34 yıldır ürettiği topaçlarla teknolojiye direnmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Her işin zor olduğu gibi topaç işi de zor ve emek isteyen bir iş, yeter ki çocuklarımız bilsin, biz yaparız. Çocuklarımızın bizim zamanımızda oynadığımız topaçlardan oynamalarını istiyoruz. Çocuklarımıza çok zevkli bir oyun olduğu için de topacı tavsiye ediyorum" dedi.

Gelecek nesillerin bu eski oyuncağı tanıyabilmesi için sağlığı yettikçe topaç imalatına devam edeceğini vurgulayan Kadınoğlu, "Bizler, babalarımız, annelerimiz, teyzelerimiz bile bu topaçlarla oynuyordu. Bu topaçlarda karımız, kazancımız yok. Sadece bizler gibi çocuklarımızın da bu oyunu oynayarak mutlu olmalarını istiyoruz. Bunu çarşıdan almaya kalkışsan 5 TL, 10 TL’dir yani karlı bir iş değil yeter ki çocuklarımız teknolojik cihazları bırakarak bu oyunları oynasınlar." ifadelerini kullandı.

Kadınoğlu, çocukların eğlencesine katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Topacın ne boyasında, ne ağacında ne de çivisinde çocuklara zarar verecek herhangi bir madde yok. Her şeyi doğal, çivisini dahi özel yaptırıyoruz. Doğal boya ile boyuyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza tavsiye ediyoruz. Çocukların doğal oyuncaklarla oyunu daha sağlıklı." diye konuştu.