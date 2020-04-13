Çocuklar hem üretiyor hem eğleniyor

13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Polatlı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri İlkokulu sınıf öğretmeni Rümeysa Demir ile Konya Meram 24 Kasım İlkokulu sınıf öğretmeni Emine Işık, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle evde kalan öğrencilerinin kaliteli zaman geçirebilmeleri için "Eğlenceli Atölyem" projesini hayata geçirdi.
Sınıfta gerçekleştirdikleri etkinlikleri uzaktan eğitim sürecinde de devam ettirmek isteyen iki öğretmen, velilerle telefonda görüşerek çocuklarını yeni malzemeler üretmeye teşvik etmelerini istedi.
Anne babalarının desteğiyle evlerindeki atık malzemelerden yeni eşyalar yapan ve mutfakta çeşitli yiyecekler hazırlayan çocuklar, bir yandan üretim yapmaya bir yandan da keyifli vakit geçirmeye başladı.
Türkiye ve Ürdün'den 11 farklı öğretmenin de projeye dahil olmasıyla birçok çocuk, evde ürettikleri malzemeleri öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla WhatsApp gruplarından paylaşmaya başladı.
Projeyi hayata geçiren öğretmenlerden Rümeysa Demir, bu etkinlikleri 7-11 yaş grubundaki öğrencilerin evde sıkılmamaları ve nitelikli zaman geçirmeleri için başlattıklarını söyledi.
Bu süreçte öğrencilerin birbirinden farklı ürünler tasarladığını ve çeşit çeşit yemekler hazırladığını anlatan Demir, şöyle konuştu:
"Normalde sınıf içinde yaptığımız etkinliklerdi bunlar. Biz bunu uzaktan eğitime uyarladık. Anne babalardan çocuklarını evde desteklemelerini istedik. Böylece, çocuklarımız evlerindeki mevcut malzemelerden farklı eşyalar üretmeye başladı. Soda şişelerinden vazo yapan, yumurta kolilerini kesen ve farklı şeyler üreten ya da eski tişörtleri kesip, boyayarak çanta yapan öğrenciler var. Bazı öğrenciler de mutfakta limonata, kek, pizza, salata, kurabiye gibi yiyecek ve içecekler yapıyor, neşeli ve sağlıklı tabaklar hazırlıyorlar. Bunları da sınıf WhatsApp grubundan bizlerle paylaşıyorlar."
Demir, bu gibi projelerin öğrencilere daha mutlu hissettirdiğini vurgulayarak, "Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri gelişiyor, üretmenin hazzına vararak başarıyı tatmasına yardımcı oluyor ve her şeyden önemlisi ülkemizin içinde olduğu süreçte bazı rutinlerini eğlenceli şekilde sürdürmelerine katkıda bulunuyor." dedi.
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