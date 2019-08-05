05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın 1-4 Ağustos'ta Antalya Saklıkent’te düzenlediği şenlikte gökbilim meraklıları; ayı, gezegenleri ve çeşitli gök cisimlerini teleskop başında gözlemleme imkanı buldu. Şenliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı.
Turkcell’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, yüzlerce çocuğu uzayın heyecan verici derinliğiyle tanıştırdı. Böylece Antalya Saklıkent’te yaklaşık bin öğrencinin unutamayacağı bir uzay deneyimi yaşamasına fırsat sağlandı.
Turkcell’in özel yetenekleri çocukları kodlama ve robotik teknolojilerle tanıştırdığı, onların bilimsel çalışmalar yapmasına destek olduğu sosyal sorumluluk projesi Zeka Gücü Projesi de bu coşkulu etkinlikte yerini aldı. Zeka Gücü’nün faaliyet gösterdiği okullardan Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğrencileri de, TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne katıldı. Geleceğin bilim insanı adayları şenlikte gökyüzünün gizemini keşfetti, düzenlenen eğitimlere katıldı.
Bu yıl 22’ncisi düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği boyunca astronomi konulu seminerler, paneller, gökyüzünü ve gökcisimlerini tanımaya yönelik teleskop gözlemleri, atölye çalışmaları, sergiler ve çeşitli yarışmalar yapıldı. Saklıkent’te gece kendi çadırlarında konaklayan astronomi meraklıları etkinlik boyunca profesyonel ve amatör astronomlarla buluşma şansına da yakaladı.
Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan Turkcell’in Zeka Gücü projesiyle Türkiye genelinde 27 ilde 33 sınıf kuruldu. Proje kapsamında, okullara kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları’ndaki öğrencilere dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik set ve alet takımları gibi olanaklar sunuluyor.
Çocuklar yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor. Zeka Gücü sınıflarıyla çocuklar geleceğin dünyasına hazırlanırken, aynı zamanda yerli ve milli teknoloji üretimine de çok önemli yatırım yapılıyor.
Türkiye’de Maker Hareketi’ne (Kendin Yap) yönelik en kapsamlı adımlardan biri olan Zeka Gücü Projesi ile 2017 yılında 81 ilde içeriğinde 2 adet LED, 2 adet DC Motor ve Makey Oz+ bulunan 22 binden fazla "maker" ve kodlama kiti dağıtıldı. Ayrıca 6 bin öğrenciye yüz yüze, eğitim portalı ile de 187 bin saati aşkın online eğitim verildi. Zeka Gücü sınıfları ile toplamda 30 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu.
Zeka Gücü mobil uygulamasıyla artık çocuklar eğitim içeriklerine online olarak her yerden ulaşabiliyor.
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