Çocuklar forma isteyince komutan hem formaları hem komando timini alıp maça geldi - ERZİNCAN

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Karadiğin köyünde devriye görevini yaparken, köyün girişinde futbol oynayan çocuklar asker ağabeylerinden forma, spor ayakkabı ve futbol topu istedi. Çocukların bu istekleri İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'a iletildi.Söz konusu ihtiyaçların tamamlanmasının ardından Albay Altıntaş, kentteki komando timi ile köye gidip çocuklara aldıkları hediyeleri armağan etti ve askerlerin çocuklar ile maç yapması kararlaştırıldı.Çocuklara komando timi ile yapacağı maç öncesi bir görevli tarafından ısınma hareketleri yaptırıldı. Daha sonra Albay Altıntaş, kaleye geçti, jandarma komando timi de çocuklarla kıran kırana futbol oynadı. Çocukların oldukça mutlu olduğu maçta eğlenceli anlar yaşanıp renkli görüntüler oluştu.Ardından İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma köpeği 'Bulut' çocuklara gösteri yaptı. Gösteri sonrası çocuklar arama kurtarma köpeğini uzun süre severek ilgi gösterdi.Çocuklarla sohbet eden Albay Altıntaş, bir süre önce bazı isteklerinin olduğunu ve kendilerine bunları getirdiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim ayakkabıya ve spor malzemesine ihtiyacımız var demişsiniz. Bizler de sizlere bir sürpriz yapmak için komando ağabeyleriniz ile buraya kadar geldik. Şimdi sizlere malzemelerinizi dağıtacağız ve arkadaki ağabeyleriniz ile kıran kırana bir maç yapacağız. Ama pandemi kurallarına uyacağız ve maskelerimizi çıkartmayacağız."- Mehmetçik'in sürprizi hem çocukları hem vatandaşları mutlu ettiKomandolarla maç yapan 9 yaşındaki Çayan Aydoğdu da "Asker ağabeylerimizden forma istemiştik, bize sürpriz yapıp getirdiler. Daha sonra komandolarla maç yaptık." ifadesini kullandı.Ali Kemal Bilen ise "Bizim forma ve ayakkabıya ihtiyacımız vardı. Jandarma ağabeylerimiz bize sürpriz yaptı, ayakkabı forma getirdiler. Komandolarla maç yaptık, çok mutluyum." dedi.Albay Altıntaş ve askerlerin çocuklara hediyeler verip futbol oynaması hem çocukların hem de ailelerinin takdirini topladı.
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