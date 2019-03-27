27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanal D ekranlarında her Çarşamba yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin bu akşam yeni bölümü olmayacak. 27 Mart Çarşamba Kanal D yayın akışı diziseverler tarafından büyük merak konusu oldu. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölüm ne zaman? İşte, dizinin detayları...
ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Gece ve Tutku, Haluk'tan sonra şimdi de Zeynep'i Meltem'den ayırmaya karar veriyor. Günden güne daha da tehlikeli hamleler yapan Tutku, durmak bilmiyor. Haluk ve Meltem'in boşanma kararından sonra sıra Zeynep'e geliyor. Bir anda Zeynep'in ortadan kaybolması büyük bir paniğe neden oluyor. Meltem ve Haluk bu sebepten daha da geriliyor. Gece ise aniden Meltem'in evine geliyor ve Havuç'un karşısına çıkıyor. Meltem, Gece'nin ailesinden uzak durmasını söylüyor ancak bu işin diğer ucundaki ismin Tutku olduğunu bilmiyor... Peki Zeynep'i Tutku'mu kaçırdı?
ÇOCUKLAR DUYMASIN BU AKŞAM NEDEN YOK?
Her hafta Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi, yayın günü değişikliğine gitti ve artık her hafta Perşembe günü yayınlanacak.
ÇOCUKLAR DUYMASIN NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Çocuklar Duymasın 28 Mart Perşembe günü saat 19.45'te Kanal D ekranlarında olacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI (27 MART)
07.15 Hayat Sağlıklı Güzel
08.30 Arda İle Omuz Omuza
09.30 Müge Ve Gülşen'le 2.Sayfa
12.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Kanal D Haber
19.45 Kaçış Planı 'Yabancı Film'
21.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
00.15 Abbas Güçlü İle Büyük Oyun
01.45 Kaçış Planı 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.30 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
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