Çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı - SAMSUN

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Samsun'da saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları, yeşil alanları ve sahil yolunu doldurdu.Atakum sahilinde park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oyunlar oynayan çocuklar uçurtma uçurup kumda oynayarak eğlendi.Polis ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan aileleri ikaz etti.