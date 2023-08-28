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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuklar arasındaki kavgada cinayet!

        Denizli'de festival sonrası çocuklar arasındaki kavga cinayetle bitti!

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün gece sona eren Tarım ve Kültür Festivali'nin düzenlediği alanın yakınında çocuklar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:32 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:32
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        Çocuklar arasındaki kavgada cinayet!
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün gece sona eren Tarım ve Kültür Festivali'nin düzenlediği alanın yakınındaki Buldan Caddesi'nde bir grup çocuk arasında tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Enes Şipal, bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şipal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Fotoğraflar: İHA

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