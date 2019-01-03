03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu sayı, 10 yaşın altındaki çocukların günde ortalama 13 küp şeker tükettiğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, aileleri çocuklarına mısır gevreği, şekerli yoğurt tipi gıdaları vermemeleri konusunda çocukları uyardı.
DHA'nın haberine göre; İngiltere'de şekerli yiyecekler üzerinden alınan vergi, toplumdaki obezite tehdidine karşı geçen yıl arttırılmıştı. Şeker karşıtı platformdan uzmanlar 10 yaşın altındaki çocukların şeker içeren gıdalara karşı korunması için hükümetin aldığı tedbirleri arttırmasını istedi. Çocuklar için yapılan 100 gr şekerli yoğurtta 4 küp şeker; 30 gr mısır gevreğinde 3 küp şeker bulunuyor.
"ÇOCUKLAR GÜNDE 52 GRAM ŞEKER TÜKETİYOR"
İngiltere, genç nüfusun üçte biri fazla kilolu olduğu için, Batı Avrupa'da en yüksek obezite oranına sahip ülke. İki yaşından itibaren çocuklar günde ortalama 52 gram şeker tüketiyor. Bu sayı günlük önerilen maksimum değerin iki katından fazla. Fazla kilolu olmak, 'tip iki diyabet' dâhil olmak üzere sağlık problemleri riskini artırıyor. Uzmanlar ebeveynlerin çikolatalı mısır gevreklerini, rendelenmiş buğday veya püre ile değiştirmelerini öneriyor.
Sonuçları açıklayan Halk Sağlığı Merkezi'nden Dr. Alison Tedstone, "Çocuklar çok fazla şeker tüketiyor, ancak ebeveynler bu sorunun yıllar geçtikte daha da büyümemesi için şimdi harekete geçebilir" dedi.
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