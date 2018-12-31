İşte miniklere uygun yılbaşı menüsü;

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Sevdiklerimizle bir arada olmak, aynı sofra etrafında toplanmak ve keyifli sohbetler gerçekleştirebilmek yılbaşının en güzel yanlarından biri. Misafir ağırlamak ve onlara çeşit çeşit lezzetler hazırlamaksa ayrı bir keyif. Fakat yılbaşı sofrası hazırlığında bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Çocuklara özel olarak hazırlanması gereken menüler de bunların başında geliyor. Peki, çocuklar için neler sakıncalı? Yılbaşında neler yiyebilirler?
ZARARLI ATIŞTIRMALIKLARI UNUTUN
Anne babalar, çocukların beslenmesi konusunda bazı düzen ve ölçüler belirler. Yıl boyunca bu düzene alışan çocuklar ise yılbaşında yaşanan aşırı beslenmeye uyum sağlayamayabilir. Bu nedenle çocukların yılbaşı menüsünde paketlenmiş ürünler, zararlı atıştırmalıklar, özellikle kızartılmış besinler bulunmamalıdır. Çocukların beslenmesinde pişirme şekli de oldukça önemlidir. Besinlerin kızartma yerine, fırında, ızgara veya haşlama olarak tüketilmesi daha doğru olacaktır.
ANA YEMEK HAŞLANMIŞ SEBZELERLE DESTEKLENEBİLİR
Ana yemek olarak köfte, hindi ya da tavuk tercih edilebilir. Fakat çocukları göz önünde bulundurarak salçalı ve baharatlı ağır sosların kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Ana yemeğin yanına çocukların severek yediği patates, havuç eklenebilir. Fakat haşlanmış olmasına özen gösterilmelidir.
SALATA VE MEZELER HAZIR ALINMAMALI
Mezeler, her ne kadar çocuklara çok fazla hitap etmese de yılbaşında hazırlanacak mezelerin çocuklara da hitap ettiğinden emin olunmalıdır. Yoğurt sosuyla kabak, patlıcan gibi sebzelerden mezeler hazırlanabileceği gibi domates, salatalık, havuç ve mısır gibi malzemelerden de salatalar yapılabilir. Fakat bu salata ve mezelerin hazır alınmamasına, aksine evde yapılmasına özen gösterilmelidir.
ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI CİPSLER HAZIRLANABİLİR
Çocuklar yılbaşı gecesi mutlaka cips çeşitleri ister. Cipsleri dışarıdan almak yerine evde daha sağlıklı şekilde hazırlanması daha uygun olacaktır. İyice yıkanan patatesleri soyun ve incecik olacak şekilde dilimleyin. Bir kapta zeytinyağı, tuz ve dilerseniz az miktarda baharat ile harmanlayın. Ardından patatesleri, pişirme kağıdı serilen fırın tepsisine yerleştirin ve fırınlayın. İsteğe göre yanında naneli yoğurtla servis edebilirsiniz. Çocuklara atıştırmalık olarak fındık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler de verebilirsiniz.
MENÜYE MEYVELİ HAFİF TATLILAR EKLENMELİ
Yılbaşı gecesinde kızartılmış ağır hamur tatlıları yerine hafif sütlü tatlılar, kabak, ayva, elma gibi meyve tatlıları ve meyveli pasta tercih edilebilir. Tatlılarsa ceviz ve fındık ile süslenerek servis edilebilir. İçecek konusu ise taze sıkılmış meyve suları ve ev yapımı limonata ya da ayran ile çözülebilir.
İşte miniklere uygun yılbaşı menüsü;
· Fırında hindi veya tavuk
· Izgara köfte veya pirzola
· Çorba
· Patates
· Pilav
· Salata
· Taze sıkılmış meyve suyu, ev yapımı limonata veya ayran
· Kuruyemişler
· Meyve çeşitleri
· Meyveli pasta, sütlü tatlı, kabak, ayva veya elma tatlısı.
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