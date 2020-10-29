Çocukken kendisine kumaş ve çanta veren Türk Kızılayın 45 yıllık gönüllüsü

Sezer'e, ilkokul 4. sınıftayken köylerine gelen Türk Kızılay görevlilerince kumaş ve çanta verildi.
Bu kumaştan dikilen önlük ve verilen çantayı yıllarca kullanan, yapılan bu iyiliği unutmayan Sezer, gençlik yıllarında Türk Kızılay bünyesinde yardıma muhtaç kişilere yardımların ulaşmasında görev almaya başladı.
İlerleyen yaşına rağmen Türk Kızılayın ilçedeki çalışmalarının tamamına gönüllü olarak katılan Sezer, 45 yıldır Türk Kızılaya vefa borcunu ödemeye çalışıyor.
Devlet memurluğundan emekli Sezer, AA muhabirine, Türk Kızılayın hayatında çok önemli yeri bulunduğunu söyledi.
Fakir bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Sezer, ilkokuldayken köylerine gelen Türk Kızılay görevlilerinin kendilerine günlük hayatta kullanacakları bazı hediyeler verdiklerini anlattı.
Çocukluğunda okullarda siyah önlük giyilip beyaz yakalık takıldığını dile getiren Sezer, "Önlüğümü galiba eski gördüler. Bana önlük için kumaş ile bir çanta hediye ettiler. Annem o kumaştan bana önlük dikti. Üzerinde hilal bulunan çantayı yıllarca kullandım. O hilalin anlamını öğrendiğimden beri Türk Kızılay gönüllüsüyüm. Ömrüm boyunca, elimden geldiğince Kızılayın gönüllüsü olacağım. Yapılan çalışmalara bir süre katılmasam, hayatta kalma gayretimi sorgularım. İliklerimize kadar giren gönüllülük duygusundan kopamıyoruz." ifadelerini kullandı.
- "İnsanların yardımına koşarken duyduğun haz, bağımlılık yapar"
Sezer, genel merkez ile bağışçıların gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük çaba gösterdiğini vurguladı.
Türk Kızılayın insanı merkez alan, en küçük sıkıntıda bile insanların yardımına koşan bir kuruluş olduğunun altını çizen Sezer, şunları kaydetti:
"Bu iş bir gönül işidir. İnsanların yardımına koşarken duyduğun haz, bağımlılık yapar, bu işi bırakamazsın. Bunca sene boyunca çok duygulandığım anlar oldu, hep gururlanarak ve severek yaptım bu işi. Yardım yapma duygusunu gençlere tavsiye ederim. Bu işe gönül versinler. İnsanımızın yardımseverlik duygusu en üst seviyede. Pırlanta gibi gençlerimiz var, bu işi daha ileriye götüreceklerine inanıyorum."
- "Çocuk yaşta gördüğü iyiliğin karşılığını fazlasıyla vermiş"
Türk Kızılay Suluova Şube Başkanı Arif Çakır ise Sezer'in 45 yıldır Türk Kızılaya emek verdiğini, yorulmadan çalışmalara katılıp kendilerine örnek olduğunu belirterek, "Yaşı itibarıyla hala bu işe gönül verdiğini gören gençler, kendisini örnek alıyor. Şeref amca, çocuk yaşta gördüğü iyiliğin karşılığını fazlasıyla Kızılaya vermiş." dedi.
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