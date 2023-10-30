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        Haberler Yaşam Çocukken ezberledikleri şiirlerle Cumhuriyet'i kutladılar

        Çocukken ezberledikleri şiirlerle Cumhuriyet'i kutladılar

        Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde ilköğretim okulunda toplanan yaşları 50 ile 60 arasında değişen köylü kadınları, ellerinde Türk bayrakları ile çocukken öğrendikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:12
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        Çocukken ezberledikleri şiirlerle Cumhuriyet'i kutladılar
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        Zile İlçesine bağlı Çiftlik köyünde kadınlar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla duygu dolu bir etkinlik düzenledi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İlköğretim okulunun taşımalı eğitime geçmesi nedeniyle kapalı bulunan köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet Bayramını kutladı.

        Yaşları 50 ile 60 arasında değişen ve ellerinde Türk bayrakları bulunan kadınlar şiirler okurken o anları cep telefonu ile kaydetti.

        Yanlarında torunları da bulunan kadınların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük beğeni topladı.

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        #cumhuriyeti şiirlerle kutlayan köylü kadınlar
        #TOKAT
        #ZİLE
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