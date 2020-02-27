AA

Çocuk yükümlüler için "Adım Adım Geleceğe Projesi" hayata geçirilecek



- Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah: - "Çeşitli etkinliklerle bu kişilerin sosyalleşmesini, hayata katılmasını, kendinin bir değer olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Adım Adım Geleceğe Projesi'yle farklı bir etkinlik ve program oluşturduk" - Sosyolog Merve Gücer: - "Proje kapsamında Müdürlüğümüz hizmet binasında resim, filografi ve drama atölyeleri kurulacak. Gençlerimiz ilgi ve yeteneklerine göre bu atölyelerden faydalanacak"

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çocuk yükümlülere yönelik başlatacağı "Adım Adım Geleceğe Projesi"ni tanıttı.

İstanbul Çocukları Vakfı tarafından finanse edilen, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Güngören Kaymakamlığı, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güngören Kızılay Şubesince desteklenen "Adım Adım Geleceğe Projesi"nin tanıtım toplantısı Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapıldı.

Programın açılışında konuşan Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah, denetimli serbestliğin suça karışan kişilerin infaz işlemlerini yürütürken tekrar suç işlememeleri ve yeniden topluma kazandırılmaları için eğitim ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirdiğini anlattı.

Ev hapsi, imza atma, elektronik takip, kamu yararlı bir işte çalışma, hastanede tedavi olma, belirli programlara katılma gibi tedbir ve yükümlülüklerin kendilerince takip edildiğini belirten Karakülah, yükümlülerin bu infazlarını toplum içinde yerine getirmelerinden dolayı topluma uyum sağlamalarının da önem taşıdığını vurguladı.

Karakülah, asıl önem verdikleri kısmın ise iyileştirme, topluma kazandırma ve suçtan arındırma olduğunun altını çizerek, “Bu amaçla çeşitli eğitsel ve bilişsel programlar uyguluyoruz. Bu programlarımız kişilerin durumlarına, ihtiyaçlarına göre yapılandırılıyor. Seminer, mesleki eğitim programları oluyor. Çeşitli etkinliklerle bu kişilerin sosyalleşmesini, hayata katılmasını, kendinin bir değer olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Amacımız yeniden suç işlemeyi, mümkün olduğunca özellikle çocuklarda bağımlılığı önlemek. Yetişkinlere ve 14-18 yaş arası gruba hitap ediyoruz. Adım Adım Geleceğe Projesi'yle farklı bir etkinlik ve program oluşturduk. Bu projeler bizim için çok anlamlı çünkü bu sayede çocuklara rutinde sunamadığımız hizmetleri sunmaya başlıyoruz." diye konuştu.

- "200 gencin atölye ve gezi etkinliklerinden faydalanması hedefleniyor"

Sosyolog Merve Gücer de proje ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki 18 yaşından küçük gençlerin yeniden suç işleme ve madde kullanımı riskinin azaltılmasının ve psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binasında resim, filografi ve drama atölyeleri kurulacağını belirten Gücer, "Gençlerimiz ilgi ve yeteneklerine göre bu atölyelerden faydalanacaklar, kendilerini keşfetme imkanı bulacaklar. Ayrıca, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli'deki kültür, sanat ve eğlence merkezleri ziyaret edilerek, çocuk ve gençlerin sosyokültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor." dedi.

Gücer, ayrıca çocuklara giyim yardımında da bulunulacağını aktararak, "Bu projeyle, 200 gencin atölye ve gezi etkinliklerinden faydalanması, yaklaşık 350 gencin ise giyim noktasında desteklenmesi hedefleniyor. Tüm bu etkinliklerin geleceğimiz olan gençlerimize farklı bir bakış açısı oluşturması bekleniyor." şeklinde konuştu.

Programa, Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Türk Kızılay Güngören Şubesi Başkanı Erhan Tan ve halk eğitim merkezi müdürleri katıldı.