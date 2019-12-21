Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, eleştirel okuma yapabilen, düşünen, sanat ve estetik zevki gelişmiş, duyarlı bireyler yetiştirmek üzere düzenlenen forum, öğretmen ve aileler için bir yol haritası belirlemeyi amaçlayan 'Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu' İstanbul'da başladı

Deneyimli yazar, yayımcılar, genç yazar ve editörleri buluşturan 'Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu', Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla başladı. Forumun açılış konuşmasını yapan Ahmet Misbah Demircan, çocuk ve gençlik kitaplarının insanı ve toplumu birlikte biçimlendirdiğini belirterek forum ile bir yayıncılık meselesi değil, insanlık meselesinin ele alındığına dikkati çekti.

'Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları İçeriklerini Zenginleştirmenin Yolları' ve 'Ailede ve Örgün Eğitimde Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Eserlerinden İstifade Etme Biçimleri' başlıklarıyla iki ayrı oturumdan oluşan Forum hakkında Demircan şunları kaydetti; "Pazardaki arz talep dengesi; üretim, kolaylık ve zorlukları; yabancı ülkelerin ürünleri ve yabancı ülkelere gönderdiğimiz ürünler; teknolojinin getirdiği yeni yayın alanları; sanat ve estetik anlayışı; toplumsal kavrayış ve gelecek vizyonumuz; tahripkar yaklaşımlara karşı insani duyarlılık; kötü alışkanlık ve yönlendirmelerin kendine fırsat arayışı... Bunun gibi çocuk ve gençlik kitaplarımız için çok sayıda konuşmamız ve ortak bir akıl geliştirmemiz gereken başlık var."

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kitaba, okumaya, kütüphaneye, yazara, editöre, öğretmene büyük önem verdiklerini dile getiren Ahmet Misbah Demircan, çocuk ve gençlik kitaplarının niteliklerinin artması ve çoğalması için imkânlarını seferber ettiklerini söyledi. Demircan, forumdan çıkacak ortak aklın gereklerini de yapacaklarını ifade etti.