Çocuk Vakfından yoksul aile ve çocuklar için yardım çağrısı:

Vakıftan yapılan açıklamada, hiçbir kurum ve kuruluşa bağış yapmadan imkanı olan herkesin en yakınındaki yoksul aile ve çocukları beslenme, sağlık ve eğitim bakımından desteklemeyi amaçlayan çağrıda, "Zaman adalet, merhamet ve kardeşlik zamanı. İmkanı olan herkesi yanındaki yoksul aile ve çocuklara destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs salgınının kısa sürede bütün insanlığı kuşattığı ifade edilen açıklamada, Türkiye ve dünya için sıkıntılı günlerin başlangıcı olduğuna işaret edildi.
Türkiye'de nüfusun yüzde 35'inin yoksul, yüzde 12'si işsiz olduğu aktarılan açıklamada, 8,4 milyar dünya nüfusunun 3 milyarının yoksul, 800 milyonunun ise yoksulluk sınırının altında olduğu belirtildi.
Tarih boyunca dünya nüfusunun üçte biri çocuk olduğu halde, hiçbir dönemde dünya nimetlerinden paylarına düşen verilmediği için çocuk yoksulluğunun kök saldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoksulların yaşadıklarını ifade edecek hiçbir alfabe yok yeryüzünde. Bizler evdeyken egemen dünya sistemi yeniden örgütleniyor. Değişim 'yeni normal' kavramıyla tanımlanıyor. Bu değişimin daha adil bir dünya kurmak için kullanılması gerektiğine inanıyoruz. İnsanlık için savunma hattı oluşturmak ve yoksulların daha derin bir çaresizliğe itilmesini engellemek için; yoksulluk ve çocuk yoksulluğu politikalarının hem dünya hem de ülke genelinde uygulanması gerekir. Bu amaçla; Aile ve Çocuk Bakanlığı kurulmasını ve insan merkezli sosyal devlet taleplerimizi önermeyi ısrarla sürdüreceğiz."
Açlık, yoksulluk ve adaletsizliğin en bulaşıcı hastalıktan bile daha tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada, "Üstelik bu hastalıkların tedavisini de aşısını da biliyoruz; paylaşmak. Bütün yoksullar bizim kardeşimiz, bütün çocuklar da bizim çocuklarımız. Bu yüzden herkesi, bu zor günlerde yakınlarındaki yoksul ailelerin ve çocukların yanında olmaya çağırıyoruz. Kendi çocuklarımızla birlikte, ülkemizdeki yoksul çocukların sağlık, beslenme ve eğitimini sağlamak biz yetişkinlerin ve devletin görevi. İstisnasız herkesi, imkanlarının el verdiği ölçüde, bu en büyük insanlık görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Çünkü çocuklar sağlıklı büyüdükçe, geliştikçe ve haklarını yaşadıkça dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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