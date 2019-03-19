Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Almanya ve Polonya yolcusu  

19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadıköy Belediyesi ile Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Friedrichshain - Kreuzberg Belediyesi arasında düzenlenen kardeş kent protokolü kapsamında iki belediye birlikte birçok etkinlik düzenliyor. Her iki belediye şimdi de Almanya ve Polonya’da düzenlenen bir konsere hazırlanıyor. Friedrichshain – Kreuzberg Müzik Okulu’nun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla, “kadın şarkıları” temasıyla düzenlenen konsere Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nden de bir grup öğrenci katılacak. Almanya’nın Berlin, Ingelheim ve Polonya’nın Szczecin şehirlerinde gerçekleşecek konserde öğrenciler sahnede temaya uygun olarak söz ve müziğini kadınların yaptığı şarkıları çalacak ve söyleyecek.
Kreuzberg Kardeş Kent Proje yöneticileri Özcan Ayanoğlu ve Christiana Ayanoğlu öncülüğü ve desteğiyle katılımın sağlanacağı konser için Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Kreuzberg Müzik Okulu Müzik Direktörü Robert Matt ile birlikte prova yaptı. Matt öğrencilere sahnede piyanosuyla eşlik etti. Tam gün süren öğretici ve keyifli çalışmanın sonunda öğrenciler konuklara küçük bir konser verdi.
Çocuk Sanat Merkezi Koordinatörü Yeşim Altınay, Matt’ın katılımıyla gerçekleştirdikleri çalışmanın çocuklar için çok öğretici olduğunun altını çizdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Robert Matt’i iki yıldır Berlin'de katıldığımız ortak projeden tanıyorum. Kendisi çok donanımlı, deneyimli bir müzisyen ve eğitimci. Sadece orkestra değil müziği bir bütün halinde öğretiyor. 13-15 yaş arası öğrencilerimiz bu kısa çalışma esnasında Matt’la birebir çalıştılar ve sadece şarkı söyleme tekniklerini değil, müziğin temel teorisini yaşam içerisine kattıklarında vizyonlarında nasıl farklılık yarattığını gördüler. Öğrenciler ve ailelerden aldığımız geri bildirimler de çok olumlu idi. Robert ise gençlerimizi çok yetenekli bulduğunu ve onlarla gurur duyduğunu söyledi”
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