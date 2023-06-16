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Çocuk psikolojisi uzmanlarının çocuklarıyla asla yapmadıkları 5 şey

Uzmanlar, sınırları belirleme ve birlikte zamanı en üst düzeye çıkarma konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Giriş: 16.06.2023 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ebeveynler, çocuklarıyla ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiği konusunda sonsuz sayıda kural ve istenmeyen görüşler alırlar. Ancak Northwestern Üniversitesi Aile Enstitüsü'nde lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı olan Shari Rogers, TODAY'e verdiği demeçte, "gerçek şu ki el kitabı yok" diyor. 16 yaşında bir erkek çocuğu annesi olan ve yeme bozukluğu olan çocuklar ve ergenlerle çalışma konusunda uzman olan Rogers, her çocuğun, her ebeveynin farklı olduğunu ve sizin için neyin işe yarayabileceğinin günden güne değişebileceğini söylüyor.

  • Rogers, "Ebeveynler yanlış bir şey yapıyormuş gibi hissetmemeli. Her şey deneme yanılma... Hiçbir ebeveyn yargılanmak istemez." diyor.

  • Washington Üniversitesi'nde psikoloji profesörü ve 9 yaşında bir erkek çocuk babası olan Ph.D. Shannon Dorsey, TODAY'e "Bir çocuk psikoloğu olarak, tekniğimizin çoğunu çocuğumla birlikte kullanıyorum" diyor. Araştırmaları çocuklar için kanıta dayalı ruh sağlığı tedavisine odaklanan Dorsey, bu stratejilerden birkaçını özellikle yararlı bulduğunu söylüyor.

  • İşte çocuk psikolojisi uzmanlarının çocuklarıyla asla yapmadıkları 5 şey…

  • "DUYGULARINI ASLA GEÇERSİZ KILMIYORUM"

    Bu, çocuklar belirli bir davranışa kilitlendiğinde ve ebeveynlerin başka bir şey yapmalarına ihtiyaç duyduğunda ortaya çıkma eğilimindedir. Örneğin parka gitmeden önce oyuncaklarını toplamaları gerekebilir ki bu bir çocuk için pek heyecanlanmayabilir.

  • Dorsey, "Ancak klinik psikolojiden bildiğimiz bir şey, duyguyu doğrulamanın çok önemli olduğudur" diyor.

    "Yani, çocuğunuzun üzgün olduğunu görebilir ve yine de bir davranış bekleyebilirsiniz, ancak bu duyguyu da doğrulayabilirsiniz."

  • Dorsey, "Gerçekten kızgın ve hüsrana uğramış hissettiğini görüyorum, ancak yine de parka gitmeden önce oyuncakları toplamamız gerekiyor" gibi bir şey söyleyebilirsin.

  • Çocuklar, olumsuz duygular da dahil olmak üzere duygularının doğrulandığını hissetmeden büyürlerse, Dorsey "çocukların duygularına güvenmemesine, onların geçerli olduğunu bilmemesine ve nasıl hissettiğinizle ne yaptığınız arasında bir fark olduğunu bilmemesine ve fark etmemesine yol açabilir." diyor.

    Örneğin, bu çocuklar kızgınlığın vurmak veya tekmelemek anlamına gelmediğini anlamakta zorlanabilirler, diye ekliyor.

  • "ÖZEL ZAMANI" ASLA HAFİFE ALMAM

    Özel zaman tam olarak nedir? Dorsey, "Çocuğunuzla oynadığınız ve onun yapmak istediklerine odaklandığınız" sadece beş dakika olduğunu açıklıyor. "Herhangi bir talimat vermiyorsun ve çok fazla soru sormuyorsun, ama gerçekten onlara odaklanıyorsun."

  • Örneğin, Dorsey sık sık oturur ve legolarla oynarken oğlunun onları yönlendirmesine izin verir.

    "Onlara bir şey öğretmiyorsun, koçluk yapmıyorsun, özel ders vermiyorsun. Ebeveynlerin oynaması farklı bir rol ve ilişkiniz için temettü ödüyor." diyor.

  • Ailelerin programlarına uyum sağlamak için genellikle geceleri ve hafta sonları çalışan Rogers, kendisinin ve oğlunun birlikte geçirmek zorunda olduğu zamanı gerçekten en üst düzeye çıkarmaya çalıştığını söylüyor.

    Aslında ikisi, yatmadan önce birlikte spor veya TV programı izleyecekleri, çay içip günleri hakkında konuşacakları bir gece "çay partisi" rutini veriyor. Rogers, "Annesiyle oturup çay içecek birine benzemiyor," diye şaka yapıyor, "ama günüm bittikten sonra onunla konuşabilmeyi önemsiyorum."

  • BİR SINIR KOYDUĞUMDA KAYMASINA İZİN VERMEM

    Dorsey, sınırları belirlerken ebeveynler için üç anahtar kelimeye sahiptir: tutarlılık, öngörülebilirlik ve takip etme.

    Uyku zamanı rutinleri veya ekran başında kalma süresi için kurallar belirleme söz konusu olduğunda, ebeveynlerin tutarlı ve öngörülebilir olması çok önemlidir; bu, sınırın veya uyku saatinin aynı olduğu ve "bir kuralı bazen uygulayıp bazen uygulamayacağınız" anlamına gelir.

  • O zaman kuralı gerçekten uygulamanız gerekir. “Çocuğunuza bir beklenti veriyorsunuz ve bunun bir sonucu olacağını söylüyorsunuz (eğer bu beklentiyi karşılamazlarsa)” diyor, televizyonda zaman kaybetmek ya da parka gidememek gibi. Dorsey, çocukları sürelerinin bitmesine beş dakikaları kaldığı konusunda uyarmak gibi hatırlatıcılar eklemenin genellikle yardımcı olduğunu ekliyor.

  • Ancak, kilometreniz değişebilir. Rogers, özellikle çocuklar yaşlandıkça ve daha fazla bağımsızlık istemeye başladıkça, diyor.

    "Danışanlarıma 'Ebeveyn olarak bir güç mücadelesine girmek istemezsiniz' gibi çok şey söylüyorum" diyor. "Bazen sadece hayır diyeceğiz." Bununla birlikte, bir ebeveyn olarak kendi hayatında, her zaman o kadar iyi çalışmadığını ve hatta farklı günlerde az ya da çok başarılı olabileceğini söylüyor.

  • Bununla birlikte, iş ekran başında kalmayla ilgili kurallara geldiğinde, Dorsey "hasta olduğu günlerde ve ebeveynlerin çocuk bakımı olmadığında, her şey pencereden uçup gidiyor" diyor ve ebeveynler bu konuda kendilerini yargılamaması gerektiğine dikkat çekiyor.

  • YEMEK HAKKINDA ASLA UTANDIRICI BİR ŞEKİLDE KONUŞMAYIZ

    Rogers, "Yeme bozukluklarıyla çok fazla çalıştığım için (oğlumla) yemek hakkında asla bu şekilde konuşmam. Diyet yapmak istemekten asla bahsetmem. Bunu evimizde kimse yapmaz." diyor.

    Evinde, "Hiçbir yiyeceğin iyi yemek olmadığını asla söylemiyoruz. (Yeme bozuklukları) ile gerçekten çok mücadele eden insanları görünce vicdan azabı çekiyorum." diye ekliyor.

  • Bunun yerine, oğlunun gün boyunca yiyecek konusunda kendi kararlarını vermesine izin veriyor. Ve yemek hakkında konuştuklarında, Rogers ona öğün atlamanın migrenini tetikleyebileceğini hatırlatır. Rogers, "Ona sık sık '(Yiyecekler) senin için ilaç gibidir.' derim" diyor.

  • YATMADAN ÖNCE BÜYÜK KONUŞMALAR YAPMAM

    Dorsey, okuldaki diğer çocuklarla sürtüşmeler gibi, "Çocuklar yatmadan önce konuşulması önemli olabilecek pek çok şeyi gündeme getirecekler " diyor. Ancak "bir çocuk ne kadar yorgunsa, stresli bir konuyu ele almak için o kadar az duygusal kaynak kullanmak zorunda kalır" diyor.

  • Bu nedenle, yukarıda anlattığı diğer ipuçlarından yararlanan Dorsey, önce oğlunun duygularını doğrulayacak, ardından sabah veya ertesi gün okuldan sonra bu konuda konuşmalarını önerecek ve ardından bu sözünü yerine getirecek.

  • "Sık sık 'Bunlar çok önemli. Bunları konuşacağız ama sabah konuşalım. O halde kafanızdaki kanalı başka bir konuya çevirelim' diyeceğim" diye açıklıyor. Oradan birlikte bir kitap okuyacaklar veya bir şarkı söyleyecekler ve yatma vakti rutinlerine devam edecekler.

  • Dorsey, "Çocuklar iyi dinlenmişlerse, toklarsa ve bunu yapmanın zamanı gelmişse, sorunları ve zorlukları ele almada daha iyidirler" diyor. Dikkat dağıtmanın gücünden yararlanmak ve uyku vaktinde dikkati yeniden yönlendirmek, ertesi gün konuşmayı çok daha kolay hale getirir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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