Çocuk psikolojisi uzmanlarının çocuklarıyla asla yapmadıkları 5 şey

Ailelerin programlarına uyum sağlamak için genellikle geceleri ve hafta sonları çalışan Rogers, kendisinin ve oğlunun birlikte geçirmek zorunda olduğu zamanı gerçekten en üst düzeye çıkarmaya çalıştığını söylüyor.
Aslında ikisi, yatmadan önce birlikte spor veya TV programı izleyecekleri, çay içip günleri hakkında konuşacakları bir gece "çay partisi" rutini veriyor. Rogers, "Annesiyle oturup çay içecek birine benzemiyor," diye şaka yapıyor, "ama günüm bittikten sonra onunla konuşabilmeyi önemsiyorum."