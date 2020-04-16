Çocuk parkının tadını koyunlar çıkardı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını devam ediyor. Karantina altında olan İngiltere'de insanlar dışarı çıkamazken meydan sessiz dostlarla kaldı.

İngiltere'nin Lancashire bölgesinde sürüden ayrılan bir grup koyun, çocuk parkının tadını çıkardı.

Çocuk oyun parkına giden koyunlar dönme dolaba bindi. O anlar parkın yanından geçen bir kişi tarafından kayda alındı.

Koyunların park eğlencesi görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlendi.