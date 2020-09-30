Çocuk parkındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - BOLU

AA

Kent merkezinde Kızılay Parkı'nda bulunan çocuk parkının olduğu alanda şüpheli bir çantanın olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen Bolu İmha Uzmanı ekip tarafından yapılan hazırlıkların ardından çocuk parkında bulunan çantaya imha uzmanı tarafından fünye yerleştirildi. Yapılan uyarıların ardından fünye ile patlatılan çantanın içerisinden spor kıyafetleri çıktı.