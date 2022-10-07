Çocuk parkındaki oyuncakları yaktılar

DHA

Mardin'de kısa süre önce hizmete alınan parktaki bazı oyuncaklar yakıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bir süre önce hizmete açılan Diriliş Parkı'ndaki bazı oyuncaklar, sabah saatlerinde ateşe verildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, diğer oyuncaklara sıçramadan alevleri söndürdü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Oyuncaklar kullanılamaz hale gelirken, polis bölgede inceleme yaptı. Ekipler, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, park gelerek inceleme yaptı.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra konuşan Anuk, incelemeler sonrası oyuncakların yenilenip, parkın yeniden hizmete açılacağını söyledi.