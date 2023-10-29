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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuk parkında kadın cansız bedeni bulundu

        Çocuk parkında ağaca asıl kadın cansız bedeni bulundu

        Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı kadın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:27
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        Çocuk parkında kadın cansız bedeni bulundu
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi Mümingençoğlu Çocuk Parkı'nda saat 09.00 sıralarında yürüyüş yapan kişi, ağaca asılı kadını görünce ihbarda bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polisin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde Gülay Özen (40) adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıktı. Kadına ait botlar da duvar üstünde bulundu.

        Kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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