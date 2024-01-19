Çocuk parkında dehşet! 1 yaralı

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İHA'nın haberine göre; olay, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. ile Y.U. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U. üzerinde bulunan bıçak ile E.G.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı E.G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklama olayını gerçekleştiren Y.U. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.