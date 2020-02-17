Çocuk operası sahnelendi

DenizBank Çocuk Operası'nın ikinci eseri 'Wolfie Harikalar Operasında' perdelerini açtı

Dünya çapında ilk olan ve çocuklara hayal güçlerini genişletebilecekleri bir alan açmayı hedefleyen DenizBank Çocuk Operası, Papagenolar' dan sonra 'Wolfie Harikalar Operasında' adlı ikinci prodüksiyonunu sahneye taşıdı. Caner Akın'ın rejisörlüğünde, besteci, şef Murat Cem Orhan'ın yönetiminde ve allaturca'nın yapımıyla 16 Şubat'ta Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde ilk gösterimi gerçekleşen esere, Avrasya Oda Orkestrası ve Çocuk Korosu eşlik etti. Temsil, 15 Mart ve 12 Nisan'da tekrar sanatseverler ile buluşacak. DenizBank'ın, çocukları opera sanatıyla tanıştırmak ve sanat yolculuklarının en başında cesaretlendirmek üzere hayata geçirdiği 'DenizBank Çocuk Operası'nın ikinci eseri 'Wolfie Harikalar Operasında', 16 Şubat'taki ilk gösterimiyle sanatseverlerle buluştu.

'Wolfie'nin sihirli ve sürprizlerle dolu dünyası, opera sanatını Türkçe aryalar eşliğinde en eğlenceli hali ile izleyicilere sunuyor; sadece çocukların değil, yetişkinlerin de ilgisini çekecek kurgu ile sahneleniyor. Rejisörlüğünü Caner Akın'ın, yönetimini besteci ve şef Murat Cem Orhan'ın, yapımını allaturca'nın üstlendiği, çocuk korosunu ise şef Güneş Kaya'nın çalıştırdığı eser, 15 Mart ve 12 Nisan'da Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.