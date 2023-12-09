Çocuk nüfusu artınca köy okulunun kapıları 6 yıl sonra yeniden açıldı

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İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta 450 nüfuslu Güleş köyündeki ilkokul, 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonrasında öğrenci yetersizliği ve nitelikli eğitim verilememesi nedeniyle atıl kaldı. Okulun 2 öğrencisi ise taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki okula devam etti.

Köy sakinleri, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuk nüfusunun 6 yılda artması üzerine Güleş Köyü İlkokulunun yeniden açılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne talepte bulundu.

Okul, yapılan değerlendirmenin ardından tadilattan da geçirilerek eğitim öğretime dahil edildi. Üç öğretmenin görev yaptığı okulda, 6'sı okul öncesi olmak üzere 21 öğrenci eğitim görüyor.

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Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, köy okulunun 3 sınıfla 6 yıl sonra yeniden eğitim öğretime başladığını söyledi.

Eğitim politikaları doğrultusunda köy okullarını canlı tutmak, kapalı olanları da açmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Acar, "6 yıl önce öğrenci azlığı nedeniyle taşımalı eğitime geçilerek kapatılan okulu, bu yıl yeniden açtık. Çocuklarımızı evlerine en yakın okulda, en nitelikli eğitim öğretime kavuşturalım düşüncesiyle çalışıyoruz" dedi.

Acar, çocukların ve velilerin köy okulunun açılmasından son derece mutlu olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimiz gönüllü olarak tayinle geldiler, burada çocuklarımıza sahip çıktılar. Şehir okulunda çocuklarımıza sunduğumuz her şeyi buradaki çocuklarımıza da sunuyoruz" diye konuştu.

Çocukların, evlerine yürüme mesafesindeki okulda eğitim aldığını anlatan Acar, şunları kaydetti: "Köy okulunda öğretmen ve öğrenci olmanın güzelliklerinin başında çocukların kendi ortamından kopmadan yürüme mesafesinde, trafikte zaman kaybetmeden eğitim görmesi geliyor. Devletimizin politikaları doğrultusunda, öğrencimiz olan her yerde köy okullarımızı açacağız. Öğrencimiz yoksa da okul binalarını köy yaşam merkezi haline getirerek köylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerine katkı sunacağız."

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Sınıf öğretmeni Nurullah Demir ise köy okulunda görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Eğitim öğretimin başarılı şekilde devam ettiğini aktaran Demir, "Öğrencilerin en iyi eğitimi alması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. 8 üçüncü sınıf, 2 de dördüncü sınıf öğrencim var. Tüm öğrencilerimi yakından tanıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER VE VELİLER DURUMDA MEMNUN

Öğrencilerden Ebrar Kara, köylerindeki okulun açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Okula kolaylıkla ulaşabildiğini, artık yolda zaman kaybetmediğini belirten 3. sınıf öğrencisi Kara, "Sabah çok erken kalkmamıza gerek kalmıyor. Akşamları oyun oynamaya vaktimiz oluyor. Önceki sene okul servisiyle ilçeye gidiyordum. Oradaki okul da güzeldi ama burada açılması daha güzel oldu" dedi.

Kerem Demirci ise köydeki ortamın, ilçedeki okul ortamından daha güzel olduğunu, serviste harcadıkları zamanın da kendilerine kaldığını anlattı.

Yusuf Emin Yıldız da "Burada derslerim geçen yıla göre daha iyi, daha iyi öğreniyorum. Huzurluyum ve muyluyum" diye konuştu.

Velilerden Nurettin Acar ise okulun yeniden açılmasına köy halkı olarak çok sevindiklerini vurgulayarak, "Çocuklar küçük olduğu için servisle buradan ilçeye gitmek onları yoruyordu. Arabada uyuyan çocuklar oluyordu. Şimdi okulumuz yeniden açıldı. Yetkililere teşekkür ediyorum. Öğrencimiz de var. İyi ki okul açıldı" değerlendirmesinde bulundu.